快訊／闖香閨裝針孔「滿足偷窺慾」！黑衣男抓到了　竟是隔壁男大生

記者莊智勝／雲林報導

雲林斗六一名女大生日前在臉書「靠北雲科2.0」PO文，直指5日當天租屋處遭到一名黑衣男子闖入，對方神情專注對著牆上插座動手腳，疑似是在安裝針孔企圖偷拍；而男子在發現事跡敗露後，也急忙跳窗逃離現場。事後警方介入調查，研判嫌犯應有地緣關係，經全面查訪後，終於逮捕隔壁房間的20多歲男大生；男子事後到案坦承犯行、頻頻道歉。另一方面，警方還在男子電腦中發現另外6名受害者遭偷拍影片，目前全案依妨害秘密、侵入住宅等罪嫌函送地檢署偵辦。

受害女大生在臉書曝光影片，表示5日當天返回租屋處時，赫然發現住處大門遭人從房內上鍊條反鎖，從門縫中一看，竟有名陌生黑衣男子跪坐在床上，正專心地對著牆上插座動手腳，疑似是在安裝針孔企圖偷拍。當時女大生還朝著房內大喊了聲「哈囉！」黑衣男這才驚覺事跡敗露，回頭看了一眼後迅速收工、跳窗逃離。

事後女大生報警，警方也介入調查，發現該名黑衣男應有地緣關係，因此鎖定鄰近住戶展開全面清查，終於逮捕就住在隔壁的20歲男大生。男子自知事跡敗露，再也無法躲藏，只得坦承認錯，承認為滿足自身偷窺慾望，因此才會趁隙潛入女大生房中裝設針孔。

男子到案後頻頻道歉認錯，警方事後也查扣男子筆電，還意外發現另外有6名女大生受害、遭到偷拍，目前正試圖通知被害女子到案；目前訊後已先行將男大生依妨害秘密、侵入住宅等罪嫌函送雲林地檢署。

▲黑衣男欲在插座內偷裝針孔，被返家的女大生逮個正著。（圖／翻攝臉書「靠北雲科2.0」）