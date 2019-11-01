腿控偷拍短裙妹照片達4G！沒拍到「神秘三角洲」不能起訴…檢改請法官沒收手機

▲賴男無聊沒事就在路上偷拍穿著短裙短褲的女子大腿。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北市賴姓男大學生，5月間在捷運車廂內疑似用手機偷拍短裙女子，被警察逮捕後，經檢察官送請還原手機，發現裡面有多倒數不清的偷拍照，不過大多只是在短裙、短褲妹的大腿，雖有4、5張內褲，也無法辨識找到被害人提告，台北地檢署1日只能處分不起訴賴男，但是賴男明顯用手機來犯罪，檢察官另外向法院聲請將手機沒收。

賴姓男大生是在5月間，在台北捷運板南線的車廂椅子上，拿著iPhone手機的角度奇怪，被坐在斜對面的窄裙OL察覺有異，立即報警逮人，在等待警方到場期間，賴男又看起來在緊急刪除照片的動作，立即被依妨害秘密罪嫌現行犯移送法辦。

▲賴男說自己以前沒甚麼興趣才會偷拍女性大腿，現在跟朋友出去運動已經洗心革面。（示意圖／達志）

檢警初步勘驗發現，賴男在捷運車廂拍的OL照片中，只有裙子以下的腿部，沒有觸及隱私部位，但為了確認犯行，送北檢數位採證還原手機內檔案，跑出一大堆的照片，有各式各樣、或遠、或近的女性腿部照片，圖檔多到用電腦開啟資料夾時，還會出現當機LAG情況，「幾乎可以存滿1張4G的DVD」。

檢察官傳喚賴男說明照片來源，原本打扮隨興、不修邊幅的賴男，再次出庭時已經修過頭髮，充滿陽光氣息，他坦承，平常因為無聊，會在路上或捷運等公共場所拍這些照片，都留做自己觀賞，案發被逮之後，朋友勸他都沒有正當興趣，才會弄這些東西，開始找他出去運動，努力洗心革面。

▲檢方認定手機是賴男用來偷拍並存放女子隱私內褲照的犯罪工具，向法院聲請沒收。（示意圖／記者劉昌松攝）

檢察官考量，雖然賴男未經同意，四處偷拍女性行為不可取，但是包括一開始報案的捷運上OL在內，幾乎都只是拍到女子大腿，雖有4、5張拍到女性內褲，但無法辨識、找到被害人詢問是否提告，因此只能依法不起訴，不過拍到內褲的部分已經觸法，檢察官認定手機就是賴男的犯罪工具，還用來存放犯罪所得的隱私照，因此另外向法院聲請沒收這支手機。

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