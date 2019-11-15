民進黨不分區／蔡英文出手終讓各派系讓步　名單多達24版本

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委提名的風暴，終於在總統蔡英文親自出手後落幕。立法院長蘇貞昌、其姪子立委蘇震清都不在名單內，在屏東選區3位立委的爭議也落幕，黨政人士指出，總統出手讓各派系各退一步，但只暫時解決問題，黨中央與派系間互信薄弱，還需溝通。

這次不分區立委提名，可說是幾經波折，本來在13日中執會，因為沒有結果，被迫宣告休息，一直到14日上午11時30分繼續開會，但一樣沒有共識，下午二度宣告休息。

在各派系陷入嚴重膠著時，蔡英文便召集各派系人馬進入官邸商議。黨內人士說，總統讓各派系各退一步，而在名單的處理上，最後也由總統在徵詢過各方看法之後，便親自定奪。最後，該名單進入中執會，大家以鼓掌方式，無意義通過34席不分區名單，全程短短不到15分鐘。

回顧這次不分區立委名單的爭議，黨主席卓榮泰坦言，自己手上的名單已經來到第24個版本，而過程中派系間也在網路、媒體放話，的確讓這次協調產生很高的難度。

從本次名單的處理過程來檢討，黨內人士認為，在總統初選過後，挺蔡、賴的團體尚在傷口癒合的階段，派系之間溝通還需要進一步磨合；另外，「非新系」的勢力，在派系平衡中，的確陷於困境，這也顯示有失衡的問題。

在更深一層的檢討，黨內人士指出，黨內在派系之間，以及黨中央的互信基礎，還需要進一步磨合，不過慶幸的在於，民進黨傳統上，傷口癒合相對較快，未來如何溝通當然成為接下來選戰，對內的重要一環。

民進黨不分區34名單：

1.吳玉琴（立委）

2.洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）

3.范雲（社民黨前召集人）

4.羅美玲（南投縣議員）

5.邱泰源（立委）

6.周春米（立委）

7.游錫堃（行政院前院長）

8.柯建銘（民進黨立法院黨團總召）

9.管碧玲（立委）

10.莊瑞雄（立委）

11.沈發惠（前立委）

12.林楚茵（主播）

13.施義芳（立委）

14.游萬豐（前世界台灣商會聯合會總會長）。

15.歐蜜・偉浪（台灣原住民族部落行動聯盟秘書長）

16.湯蕙禎（桃園市政府民政局長、桃園市客家文化基金會董事）

17.陳靜敏（立委）

18.黃奕睿（會計師公會全聯會理事長）

19.許忠富（前雲林縣麥寮鄉長）

20.張菊芳（法扶基金會董事、律師）

21.呂建德（中正大學社會福利系教授）

22.陳培瑜（兒童閱讀教育推廣教師）

23.顏聖冠（前台北市議員）

24.李淑芬（礁溪鄉農會績優總幹事）

25.柯富揚（中醫師公會全聯會理事長）

26.黃金舜（藥師公會全聯會理事長）

27.林愛龍（台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長）

28.董建宏（前台灣勞工陣線協會理事長）

29.林世嘉（醫界聯盟基金會執行長，前立委）

30.黃帝穎（永社理事、律師）

31.趙心瑜（民進黨台北市黨部執行長）

32.蔣念祖（台北市婦女新知協會理事長）

33.楊聰榮（台灣新住民人權協會理事長）

34.楊懿珊（民進黨新聞部主任、台中市政府前文化局主秘）

▼民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



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