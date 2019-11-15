　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳凝觀怒罵吳敦義3分鐘「我就公開講瞧不起你」　來賓不敢吭聲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者葉國吏／綜合報導

國民黨不分區立委名單日前公布後引起討論，目前傳出名單將會調整。但在公布前仍是持續遭受抨擊。政論節目主持人陳凝觀更是壓抑不住怒火，直接在節目上飆罵國民黨主席吳敦義3分鐘，在場來賓都不敢吭聲。

▲▼主持人陳凝觀怒罵吳敦義3分鐘。（圖／翻攝自YouTube／年代向錢看）

▲主持人陳凝觀怒罵吳敦義3分鐘。（圖／翻攝自YouTube／年代向錢看，下同）

《壹電視》政論節目「年代向錢看」14日討論國民黨不分區立委名單，陳凝觀直接點名反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷，表示吳斯懷退休俸目前一個月還有10多萬，「台灣從來沒有虧待過國民黨，但是國民黨的政客虧待台灣，台灣社會到今天為止，年金儘管是調整了，但是領到死，吳斯懷如果活到99歲，就是領到99歲。」

陳凝觀表示，台灣的納稅義務人、社會資源從來沒有對不起國民黨過，但國民黨對不起台灣。她直言「吳敦義今天在幹的事情就叫做搶統戰紅利，吳敦義到今天都還在領副總統的退休俸，我講句不好聽的，吳敦義不會餓死，吳敦義家族不會餓死，吳敦義個人不會餓死，但是有那麼要快速急切的去投共嗎？」」

▲▼主持人陳凝觀怒罵吳敦義3分鐘。（圖／翻攝自YouTube／年代向錢看）

陳凝觀：「中華民國的噁心爛政客太爛了！」甚至痛批吳敦義對不起政治人格「我就公開講，我瞧不起你。」陳凝觀整整罵了3分多鐘，現場來賓汪浩、吳崢、王浩宇、黃創夏等人都不敢吭聲。

▲▼主持人陳凝觀怒罵吳敦義3分鐘。（圖／翻攝自YouTube／年代向錢看）

ET快訊
挑戰好市多「最雷神品」崩潰！不挑嘴男：被吉也要說　留言一面倒
屏東2歲哥哥壓死2月大女嬰　「獨自一人睡搖籃」案情大逆轉
國民黨不分區「夢幻隊」名單曝光　34人選出爐震撼網友
聖結石叫餐給1萬塊小費　外送員一拿嚇慘…留言現身：真的很謝謝
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳凝觀怒罵吳敦義3分鐘「我就公開講瞧不起你」　來賓不敢吭聲

「虧雞福來爹」林義豐宣戰參選台南立委　臉書自PO民調排第三

莊瑞雄列民進黨不分區　黃國昌籲時力參戰「打破屏東貪腐勢力」　

韓國瑜自爆2大原因讓年輕人「超厭韓」　批蔡英文「有弓又有箭」資源不公平

韓國瑜LOGO爆抄襲疑雲　韓辦駁斥：世界上所有UP跟箭頭都叫抄襲？

謝震武解析不分區名單隱藏意義　「告訴社會政黨的價值是什麼」

民眾黨不分區「彩蛋」！名單驚見「新光公主」　家人也震撼

民進黨不分區名單漏了他？　林飛帆356字回應「2016年就拒絕過」

國民黨不分區「夢幻隊」名單曝光　34人選出爐震撼網友：美到像藝術品

民進黨不分區／洪簡廷卉婉拒列入　羅文嘉：已掌握放黑資料來源IP

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

7歲女童腦部受傷被判為植物人！　 努力「用眼說話」...媽：其實她都懂

陳凝觀怒罵吳敦義3分鐘「我就公開講瞧不起你」　來賓不敢吭聲

「虧雞福來爹」林義豐宣戰參選台南立委　臉書自PO民調排第三

莊瑞雄列民進黨不分區　黃國昌籲時力參戰「打破屏東貪腐勢力」　

韓國瑜自爆2大原因讓年輕人「超厭韓」　批蔡英文「有弓又有箭」資源不公平

韓國瑜LOGO爆抄襲疑雲　韓辦駁斥：世界上所有UP跟箭頭都叫抄襲？

謝震武解析不分區名單隱藏意義　「告訴社會政黨的價值是什麼」

民眾黨不分區「彩蛋」！名單驚見「新光公主」　家人也震撼

民進黨不分區名單漏了他？　林飛帆356字回應「2016年就拒絕過」

國民黨不分區「夢幻隊」名單曝光　34人選出爐震撼網友：美到像藝術品

民進黨不分區／洪簡廷卉婉拒列入　羅文嘉：已掌握放黑資料來源IP

「神鱒」楚特力壓布萊格曼　生涯第3座美聯MVP歷史留名

新北新舊屋價差最小區揭曉　貸款月付多7千住新房

雙北「又擠、又老、又貴」　桃園2熱門重劃區「新比舊值錢」

高雄3重劃區新舊價差1萬起　購屋族「喜新厭舊」成常態

肺阻塞喘咳痰像感冒　全球死因佔第三「戒菸是關鍵」

電子三雄領漲！　台股早盤上漲近百點站回11500點

「母湯」光頭哥哥紅什麼？　PTT揭他「壓倒勝網紅4關鍵」鄉民淚推：直播界清流

體大校長邱炳坤涉弊80萬交保　射箭培訓耗材採購圖利特定廠商70萬

瘋電影／萬萬沒想到　魯蛇不是永敗標誌

12強／中美關鍵戰役　運彩看好美國擊敗中華

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

政治熱門新聞

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

國民黨不分區名單＝自殺聲明？　吳敦義髮夾彎一次看

未列民進黨不分區　林飛帆356字回應

民進黨不分區名單　段宜康：最委屈是蘇貞昌

快訊／蔡英文出手　民進黨最新不分區名單出爐

洪簡廷卉婉拒列入　羅文嘉：已掌握黑資料來源IP

邱毅：為什麼挺台獨沒事　挺統一要受攻擊

柯文哲親自找　新光公主入民眾黨不分區

謝震武解析不分區意義：政黨價值

吳敦義退居不分區第14　青壯派：一定要踢除邱毅、吳斯懷

民進黨不分區／蔡英文出手讓各派系讓步　名單達24版本

國民黨再開臨時中常會！創核備後翻盤首例

民進黨不分區最初34人選曝光　林飛帆落馬、洪簡廷卉傳遭黨內放毒

李艷秋勸藍營青年：TMD趕快走人

更多熱門

相關新聞

「虧雞福來爹」林義豐參選台南立委

「虧雞福來爹」林義豐參選台南立委

號稱是年輕人新寵物的「虧雞福來爹」林義豐昨日（14日）宣布，將投入台南第五選區（南區、中西區、安平區、東區16里）的立委選舉，甚至還在臉書粉絲專頁公布民調數據，除了民進黨的林俊憲、國民黨的蔡淑惠，他的知名度雖然排在第三名，卻高達73.7％，緊追在林、蔡之後。

黃國昌籲時力參戰「打破屏東貪腐勢力」　

黃國昌籲時力參戰「打破屏東貪腐勢力」　

謝震武解析不分區意義：政黨價值

謝震武解析不分區意義：政黨價值

柯文哲親自找　新光公主入民眾黨不分區

柯文哲親自找　新光公主入民眾黨不分區

未列民進黨不分區　林飛帆356字回應

未列民進黨不分區　林飛帆356字回應

關鍵字：

2020大選吳敦義

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

屏東2月大女嬰猝死　案情大逆轉

聖結石叫餐給1萬小費　外送員一看嚇慘

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

魚腥味飄30天！她下體掉出雙倍手掌大「染血爛布」

即／香港示威升級　習近平講話了

快訊／李小璐、賈乃亮宣布離婚！

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面