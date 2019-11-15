陳凝觀怒罵吳敦義3分鐘「我就公開講瞧不起你」　來賓不敢吭聲

記者葉國吏／綜合報導

國民黨不分區立委名單日前公布後引起討論，目前傳出名單將會調整。但在公布前仍是持續遭受抨擊。政論節目主持人陳凝觀更是壓抑不住怒火，直接在節目上飆罵國民黨主席吳敦義3分鐘，在場來賓都不敢吭聲。

▲主持人陳凝觀怒罵吳敦義3分鐘。（圖／翻攝自YouTube／年代向錢看，下同）

《壹電視》政論節目「年代向錢看」14日討論國民黨不分區立委名單，陳凝觀直接點名反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷，表示吳斯懷退休俸目前一個月還有10多萬，「台灣從來沒有虧待過國民黨，但是國民黨的政客虧待台灣，台灣社會到今天為止，年金儘管是調整了，但是領到死，吳斯懷如果活到99歲，就是領到99歲。」

陳凝觀表示，台灣的納稅義務人、社會資源從來沒有對不起國民黨過，但國民黨對不起台灣。她直言「吳敦義今天在幹的事情就叫做搶統戰紅利，吳敦義到今天都還在領副總統的退休俸，我講句不好聽的，吳敦義不會餓死，吳敦義家族不會餓死，吳敦義個人不會餓死，但是有那麼要快速急切的去投共嗎？」」

陳凝觀：「中華民國的噁心爛政客太爛了！」甚至痛批吳敦義對不起政治人格「我就公開講，我瞧不起你。」陳凝觀整整罵了3分多鐘，現場來賓汪浩、吳崢、王浩宇、黃創夏等人都不敢吭聲。