名嘴追問3次豪宅借貸案　韓國瑜：不能每個環節都記得這麼清楚

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜在13日播出的政論節目中，被資深媒體人邱明玉追問3次7200萬豪宅的借貸爭議，他僅回答，統一說明的時候會把一切資料都攤開來講，「這算起來也快8到10年了，不能每一個環節都記得這麼清楚」；此外，對於以「武大郎跟潘金蓮蓋棉被」來評論蔡賴配，他坦言，如有用詞不雅，願意收回這句話。

▲韓國瑜表示自己沒有特權。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

邱明玉在《新聞面對面》節目上提問，目前大家糾結的是韓國瑜有沒有向台肥借貸，因為韓陣營一直強調是買預售屋，只是權利的買賣，並沒有借款，問題是立委林俊憲拿出來的資料，就是台肥最初寄拒絕的存證信函給韓，後來開了3個月的協調會、找來兩名議員，台肥就大轉彎借出兩成房貸，還說有早期還款的一些紀錄，等同於證明的確有借到錢，因此希望能說明一下這個部分。

對此，韓國瑜解釋，首先統一說明的時候，所有的時間、地點、 資料、佐證都會清清楚楚，「這算起來也快8到10年了，不能每個環節都記得這麼清楚」；第二，他沒有去找任何人；第三，他在北農被台北市議員修理的時候，去找國民黨的議員、立法委員求助，人家也是回答「對不起，你自己處理」，「我在北農當總經理的時候還會遇到閉門羹，何況是那種情況。」

▲韓陣營強調當初買的是預售屋，只是權利買賣而已。（圖／記者葉南州攝）

但面對邱明玉連問3次是否有跟台肥借錢，韓國瑜都只回答之後會有完整的統一說明，同時也強調自己沒有特權，「我跟我太太離開政壇十幾年，我們要到哪裡找特權？」況且當初買的房子也沒有過戶到名下，當然也就沒有借貸問題。

至於民進黨台北市議員王世堅要求對評論蔡賴配是「武大郎跟潘金蓮」一事道歉，韓國瑜坦言，這句話本意是要形容兩人心不合，「那如果大家認為我用詞不雅，尤其是世堅兄的建議，我一向最高度尊重，我願意把它收回，非常非常不好意思。」