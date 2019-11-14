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「國民黨不分區沒調整國會過半難」　周錫瑋：要符合人民期待

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國民黨不分區名單應再慎重，要符合人民的期待

國民黨不分區名單應再慎重，要符合人民的期待。

周錫瑋發佈於 2019年11月13日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨2020大選不分區立委名單一公開，隨即掀起藍營支持者和黨內人員的反彈。前台北縣長周錫瑋13日晚間在臉書直播中呼籲，這份名單獲得的幾乎都是負面評論，黨中央應該要重新調整，「必須要人民認可，否則在大選裡面，人民就不會投給這個政黨」，到時不僅國會席次無法過半，連總統選情也會受到影響。

周錫瑋提到，其實早在一個月前就有人勸自己投入不分區立委選戰，但他想把這個機會留給更受社會大眾期待的「年輕人」，沒想到國民黨公布的不分區立委名單不僅支持者看不下去，就連黨內也是反彈聲浪不斷，應該要再慎重一點，符合人民的期待。

周錫瑋要求國民黨調整不分區名單，否則國會席次無法過半。（圖／翻攝自Facebook／周錫瑋）

▲周錫瑋在臉書直播中呼籲黨中央重新調整不分區名單。（圖／翻攝自Facebook／周錫瑋）

周錫瑋認為，他在新北、彰化以及台南這3個地方都有聽到負面評論，希望黨中央可以重視這個問題，重新調整名單，畢竟不分區立委名單不用經過民意審視，所以更需要選民的認可，但現階段幾乎都是一面倒的負評，光靠這份名單，怎麼可能說服民眾把票投給國民黨。

「必須要人民認可，否則在大選裡面，人民就不會投給這個政黨。」周錫瑋一再強調要獲得選民認同，否則不僅國民黨在立法院的席次無法過半，還有可能會影響到總統選情，「我們許多年長的、當過大位的，應該把機會讓給其他年輕、更有希望的人，這個政黨才能不斷有活水，人民也會覺得說，『你是傾聽民意的，你是接受民意的，不是背叛民意的』。」

國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭
2. 國民黨現任立委曾銘宗
3. 前立委李貴敏
4. 退將吳斯懷
5. 前立委鄭麗文
6. 全國農田水利會長林文瑞
7. 學者李玉嬋
8. 前立委邱毅
9. 屏東縣黨部主委廖婉汝
10. 黨主席吳敦義
11. 台南市黨部主委謝龍介
12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜
13. 台商溫玉霞
14. 前立委翁重鈞
15. 中常委張育美
16. 前總統發言人陳以信
17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎
18. 中常委李德維
19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹
20. 中常委曾文培
21. 台北榮總護理部主任王桂芸
22. 中常委范成連
23. 中常委侯佳齡
24. 警政署督察室前主任耿繼文
25. 前立委張慶忠之子張智倫
26. 台灣勞工總工會理事長王裕文
27. 會計師邱素蘭
28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭
29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕
30. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章
31. 廣播媒體人許謹如
32. 台心醫院執行院長謝瀛華
33. 台大護理系榮譽教授黃璉華
34. 組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長林有志

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