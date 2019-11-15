「虧雞福來爹」林義豐宣戰參選台南立委　臉書自PO民調排第三

記者黃翊婷／綜合報導

號稱是年輕人新寵物的「虧雞福來爹」林義豐昨日（14日）宣布，將投入台南第五選區（南區、中西區、安平區、東區16里）的立委選舉，甚至還在臉書粉絲專頁公布民調數據，除了民進黨的林俊憲、國民黨的蔡淑惠，他的知名度雖然排在第三名，卻高達73.7％，緊追在林、蔡之後。

▲林義豐宣布以無黨籍的身分挑戰國會。（圖／翻攝自Facebook／林義豐）

林義豐14日透過群組傳送訊息給媒體，表明自己將投入參選台南第五選區立委，主打「豐狂再現，挑戰國會」，15日起會陸續公布競選政見；他認為，自己是真心想為台灣奉獻，單靠辦活動或是捐款，能改善的局面都不大，這才決定從政，希望能獲得足夠的影響力讓社會更加進步。

林義豐坦言，選舉期間難免會受到抹黑或是謠言攻擊，但他就是想透過這次選立委的機會，帶頭改變政治文化的惡習。據了解，目前已知有意參選台南第五選區立委的人除了林義豐，還有民進黨提名的林俊憲、國民黨提名的蔡淑惠、安定力量政黨提名的李伯利，以及反南鐵地下化東移自救會會長陳致曉。

▼▲台南第五選區雙強分別是民進黨的林俊憲（上圖），以及國民黨的蔡淑惠（下圖）。（圖／記者林悅翻攝）

而林義豐也在臉書PO出一份民調數據，內容提到，在5位參選人之中，他的知名度緊追在林俊憲和蔡淑惠之後，高達73.7％，另外兩名參選人的知名度分別是李伯利19.1％、陳致曉14.3％。

其實林義豐自從去年競選台南市長失利後，仍持續在網路上發表自己的政治理念，維持一定的網路聲量；本月1日他還公開分享一段3分鐘的影片，大談台灣的國際定位，認為台灣不應該遊走在國際邊緣，應該要以B TYPE的方式設置領事館和世界各國交流，掀起網友正反意見熱議。