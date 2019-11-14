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蔡正元酸民進黨不分區是閨蜜和政客老婆　175字評論「好佳在」

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▲▼張亞中宣布參選總統,蔡正元。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡正元分析，國民黨的不分區立委名單沒有閨蜜和政客老婆。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨2020大選不分區立委名單掀起黨內爭議，前立委蔡正元14日凌晨在臉書PO文，以175字評論民進黨的不分區安全名單，有行政院長蘇貞昌女兒的閨蜜洪簡廷卉、議員的老婆等等，「還好，國民黨不分區安全名單沒有吳敦義夫人的閨蜜，也沒有李佳芬的閨蜜，更沒有政客的老婆。」

蔡正元在文章一開頭就點出蘇貞昌與前行政院長游錫堃關係不佳，「游錫堃排第八，很安全，但蘇貞昌很不爽，游蘇兩人從小鬥到老」。

但仔細看看名單，就會發現排在第一位的是蘇貞昌女兒的閨蜜洪簡廷卉，其他還有馬來西亞新住民羅美玲、主播林楚茵。蔡正元提到，羅美玲是國民黨籍前南投議長吳棋祥的太太，後來吳因為砂石場案下台，就改推太太出來，另一位受到關注的主播林楚茵，則是新潮流議員梁文傑的老婆。

最後，蔡正元比較藍綠雙方的不分區立委名單並表示，「還好，國民黨不分區安全名單沒有吳敦義夫人的閨蜜，也沒有李佳芬的閨蜜，更沒有政客的老婆，好佳在！」

▼蔡正元臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

蔡正元評論民進黨不分區名單。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭
2. 國民黨現任立委曾銘宗
3. 前立委李貴敏
4. 退將吳斯懷
5. 前立委鄭麗文
6. 全國農田水利會長林文瑞
7. 學者李玉嬋
8. 前立委邱毅
9. 屏東縣黨部主委廖婉汝
10. 黨主席吳敦義
11. 台南市黨部主委謝龍介
12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜
13. 台商溫玉霞
14. 前立委翁重鈞
15. 中常委張育美
16. 前總統發言人陳以信
17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎
18. 中常委李德維
19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹
20. 中常委曾文培
21. 台北榮總護理部主任王桂芸
22. 中常委范成連
23. 中常委侯佳齡
24. 警政署督察室前主任耿繼文
25. 前立委張慶忠之子張智倫
26. 台灣勞工總工會理事長王裕文
27. 會計師邱素蘭
28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭
29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕
30. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章
31. 廣播媒體人許謹如
32. 台心醫院執行院長謝瀛華
33. 台大護理系榮譽教授黃璉華
34. 組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長林有志

民進黨不分區前14名名單：

1. 原住民和新住民代表卑南族洪簡廷卉（原住民族代表）
2. 馬來西亞的南投縣議員羅美玲（新住民代表）
3. 綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰（反核、綠能代表）
4. 社民黨成員范雲
5. 立委吳玉琴（社會福利專業）
6. 立委邱泰源（醫界代表）
7. 立委周春米（法學專業）
8. 前行政院長游錫堃
9. 立委柯建銘
10. 立委管碧玲
11. 前立委沈發惠
12. 三立主播林楚茵
13.今天無法決定
14. 台商游萬豐

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