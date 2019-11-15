莊瑞雄列民進黨不分區　黃國昌籲時力參戰「打破屏東貪腐勢力」　

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨不分區立委名單敲定，原爭取連任的屏東第2選區立委莊瑞雄，列入不分區第10，該由立委蘇震清出戰。對此，時代力量立委黃國昌14日晚間在臉書發文表示，「打破屏東貪腐勢力，建請時力推出人選。」

黃國昌說，過去一年以來，自己不斷與屏東的貪腐勢力作戰，特別是周典論議長家族。「我非常痛恨這些貪污腐敗、魚肉鄉民的地方惡勢力」，因此，一直在幕後協助莊瑞雄委員，希望擊敗周典論的女兒周佳琪。

然而民進黨不分區名單公布後，黃國昌對於「互換」的變化非常驚訝，他認為，莊委員既然選擇退選，「我在此公開呼籲時代力量黨中央，推出不畏地方貪腐派系」，有勇氣打貪除黑的優秀人才，站出來向周典論家族宣戰。

黃國昌指出，從周土盛的違法標案，到周碧雲的違法養雞場，在處理這些層出不窮的弊案，「我親眼目睹這些貪腐的惡勢力，如何聯手掏空屏東的未來。」

黃國昌強調，只要有優秀的人敢站出來，時代力量黨中央也願意提名、甚至徵召，「我願自動請纓擔任競選總幹事，與屏東鄉親一起努力，還給屏東一個乾淨的天空。」

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