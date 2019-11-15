挑戰青春超友力！4層樓高氣墊化身擂台　最強「人體方塊」賽來了

▲麥香再出招！4層樓高巨型氣墊化身超友力擂台，最強「人體方塊」賽開戰！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

「我們全台最會玩，獎金獎金被我拿！」隊呼、口號聲此起彼落，青春氣焰再度高漲，因為總獎金高達20萬元、全台高中生最期待的校園競賽「麥香超友力擂台賽」又來了！今年活動邁入第五屆，花招百出的麥香，依舊沒讓大夥兒失望，打造4層樓高的巨型氣墊，讓參賽者們全都玩瘋了！



▲麥香再出招！4層樓高巨型氣墊化身超友力擂台。（圖／記者劉亮亨攝）



噱頭十足的人體方塊擂台賽，以6人為一隊，其中5名成員要分別化身為不同形狀的人體方塊，再依照指示，輪流滑下坡道、填補空隙，想在限時內完美拼湊方塊連線，可得喬對角度方向，才能順利「卡」到位，不但考驗隊長的判斷、指揮能力，更展現了團隊分工合作的默契。



▲▼挑戰青春超友力！最強「人體方塊」賽開戰。（圖／記者劉亮亨攝）





當然，青春的挑戰還需要一點運氣與老天的磨練，第二關「命運轉盤」，隨時可能扭轉局面，所以不到最後一刻，誰都不知道結果。「主要是默契，還有運氣也占大部分！」來自新竹的參賽隊伍，自認默契第一、表現100分，可惜少了幸運女神眷顧，所以留下一點遺憾，但也誓言明年捲土再來，要把獎金收為囊中物！



▲比默契也要拚手氣！命運轉盤隨時會扭轉局面。（圖／記者劉亮亨攝）

「我們去年已經有參加過一次，今年是二度來雪恥！在下面看跟實際上去挑戰，會發現其實方塊比想像中重很多，雖然說很累，但大家一起努力、團結的感覺很棒！」連續兩年參賽的同學則笑說，雖然成績不理想，沒有雪恥成功，不過能與好友們一起揮汗完成任務，在高中3年留下一個無價回憶，比起獎金更為珍貴！



▲麥香超友力擂台賽，讓高中生用歡笑汗水創造無價的青春回憶。（圖／記者劉亮亨攝）

團隊分工合作，群策群力完成挑戰，獲得的成就果實，是誰都搶不走的歡樂回憶！青春只有一次，2019一群超有力的高中生，用麥香超友力擂台賽，見證他們的友情力量，你們又會選擇用什麼方式，紀念自己的青春故事呢？11/16高雄駁二特區大義公園還有一場，最後誰能把獎金抱回家，也令人相當期待！