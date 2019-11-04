麥香超友力擂台賽「西門町」先開跑！超吸睛「人體方塊」成必逛打卡點

▲麥香2019超友力擂台賽即將展開，但「街頭前哨戰」已在西門町掀起一波「人體方塊」的熱潮。（圖／記者李毓康攝，下同）

生活中心／綜合報導

經典電玩方塊遊戲，可說是橫跨三代的共同回憶。對於不少人來說，這些方塊形狀根本印在腦海，不用看都可以畫出來，但如果是利用自己的身體「比出來」呢？每年全台高中生摩拳擦掌期待的，就是「麥香」帶來的「超友力擂台賽」，這次沒讓學生們等太久，竟然從11/1（五）開始就先準備了「街頭前哨戰」，讓平日久坐在書桌前的高中生，有機會先活絡筋骨、暖身一下，以最佳狀態迎接11/9（六）台北場、11/16（六）高雄場的「超友力擂台賽」。

有想過把自己的身體當成方塊、來場實境遊戲嗎？這個想像中只有在國外節目才能看到的爆笑橋段，現在竟然出現在熱鬧的台北街頭。原來所謂的「街頭前哨戰」，就是近日在西門町造成轟動、由「麥香」設計的立體方塊裝置，不僅成為路人注目焦點，也是曬照打卡的熱門標籤。更讓現場民眾驚呆的是，整座裝置還不只是讓人拿起手機狂拍照而已，它的瘋狂之處在於事先做出各種真人大小的方塊凹洞，可以揪朋友一起把自己變身成人體方塊，拚盡全力嵌入方塊堆中，不只挑戰人體極限，還要同步考驗大家手腳擺放的創意與默契。

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▲「街頭前哨戰」一路從11/1（六）展到11/17（日），要讓大人小孩都能玩得超過癮。

11/1（五）開跑的「街頭前哨戰」，白天就吸引不少在地人和國外旅客注目，傍晚時刻一群群放課後的學生湧入西門町，更把青春專屬的高分貝尖叫聲帶到現場，瞬間嗨到不行。不少學生示，自己這幾年都會follow擂台賽活動，不管是看別人玩或是自己玩，每次都熱血到腎上腺素急升，超過癮！而且在Colorful的裝置背景和好友擺出pose拍照打卡，也總是能得到超多按讚數，躍升成為網美打卡新熱點，今年的活動狂到無極限，週末還要換上美美的便服再來玩一波。

果然週末不僅人潮炸裂，突然「整欉」現身的麥香方塊人，更是掀起活動高潮，就連小朋友也開心得追著他們滿場跑。可愛到不行的方塊人，有時搞笑的跑去與裝置或隊友合體、共拼成大方塊，有時也親切的與現場麥香粉留下難得合照。為了體貼排隊逛街的人，方塊人也送起了飲料，不管是粉絲還是路人，只要拍下現場活動裝置，上傳到FB、IG分享並打上「#麥香超友力擂台賽」，就能得到一罐麥香，與夥伴們一乾而盡、相互鼓勵在「街頭前哨戰」拿到好成績。











▲現場也有眾多麥香粉，搶著與繽紛的互動裝置拍照，現在以「#麥香超友力擂台賽」搜尋FB、IG，還能看到其他人拍攝的創意美照。



而就在年輕學生乖乖排好隊，等著前哨戰的同時，現場也紛紛傳出戰略討論聲，因為有人發現，那些方塊只是看起來很好填，實際上如果想要拍出超fit動作，咖骨嫩Q的程度還有平常肌耐力的訓練都是一大關鍵！現場不斷傳出「腰再彎一點啊！」、「手舉高一點，不要放下來」、「把有洞的地方通通塞好啦！」，可見小看「人體方塊」難度的學生們正經歷各種崩潰，想拍出完美照片，絕對需要心有靈犀的「超友力」團隊默契！

▲ 拍照時不只要同一時間擺出人體方塊姿勢，還要維持個幾秒才能拍出0失誤美照，讓大家直呼「超難啦」。

但這畢竟只是「街頭前哨戰」，真正的挑戰關卡要等到11/9（六）在台北國父紀念館、11/16（六）在高雄大義公園登場的「超友力擂台賽」，才要讓高中生真正體會今年「麥香」打造的最狂擂台賽，到時可就不是把自己塞進洞裡這麼簡單了，要化身「人體方塊」從四層樓高的超巨大氣墊滑下去，還要填補底下方塊空隙！不想錯過這個比拚機會，想揪朋友留下又鬧又瘋的高中回憶，即日起到11/11到麥香粉絲團報名(名額有限)，說不定還能把總獎金20萬元順利抱回家，要搶要快。

麥香超友力擂台賽報名由此去，報名及活動詳情請見麥香粉絲團：

https://www.facebook.com/uni.mineshine/photos/a.179015172122655/2909940525696759/?type=3&theater

2019/11/2-11/3、11/9-11/10，自14:00-20:00每個整點，西門町都會出現「麥香方塊人」街頭快閃喔！

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