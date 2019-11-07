網美、文青、吃貨快衝！全台最美「喜悦感謝慶」開跑　吃喝血拚省很大

▲百貨界網美「悦誠廣場」，推出全台最美感謝慶，吃喝血拚都有優惠，一次滿足網美、文青、吃貨的需求。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

繼「巨型網美書牆」後，「最有氣質的購物商場」又有新亮點！高雄悦誠廣場，開幕後人潮不斷、熱度持續延燒，短短不到半年的時間，就在FACEBOOK和IG上創造破2萬人次的打卡量！為了回饋顧客，11月特別規劃「感謝慶」活動，吃喝血拚都有優惠，一次滿足網美、文青、吃貨的需求。



▲「悦誠廣場」又有新亮點！全台最美感謝慶開跑。（圖／記者劉亮亨攝）

新鮮食材在鐵板上滋滋作響，伴隨著撲鼻而來的香氣，讓人看著、聞著，肚子也餓了！興富發自營品牌「探饈」鐵板燒，從餐點到裝潢都走質感路線，但是價格親民、高貴不貴，現在更有期間限定優惠，幫你省荷包！《探饈》主任Elsa說：「消費滿500的話，首4日有現折100的活動，第5天開始，就是滿500送100元抵用券，可以到我們另外一個小品牌探饈mini使用。」



▲「探饈」鐵板燒，期間限定滿500折100。（圖／記者劉亮亨攝）

冷盤、熟食、煮、炸、焗烤應有盡有，多款海鮮任你吃！興富發集團旗下另一個餐飲王牌「豐悦匯」，主打日式料理吃到飽，同樣祭出超殺回饋。《豐悦匯》副理Ryan表示，為了強調感謝慶加『倍』回饋，特別取諧音『貝』，推出一系列貝類料理，另外於11/7到11/28期間，平日用餐四人同行再贈1人餐券，優惠下看75折。

▲▼豐悦匯日式料理吃到飽，平日用餐4人同行贈1人餐券。（圖／記者劉亮亨攝）

金黃酒液傾流而下，衝撞出雪白泡沫，24支酒柱一字排開現拉現飲，光用看的就很過癮！啤酒控喜愛的掌門精釀啤酒，一系列優惠活動也陸續開跑。掌門精釀啤酒餐廳經理Wayne說：「牛排跟豬排，直接用低於8折的優惠，提供給所有消費者，另外只要當天消費滿1000送100，滿2000送200，讓你下次再回來，有更優惠的一個享受！」值得一提的是，這次感謝慶也搭上掌門精釀啤酒5週年慶，所以11/18到11/24，每日晚上7點前所有啤酒都是買1送1。



▲掌門精釀啤酒，全品項滿1000送100。（圖／記者劉亮亨攝）

悦誠廣場內還有全台首座英倫風誠品書店，走入其中品味書香，也別忘了尋找咖啡香和酒香。自家烘焙、現磨手沖，高雄在地的「KAO CUP COFFEE」靠杯咖啡，很對文青的味！而全台首創的「WHISKY LIBRARY」則打造單人座酒吧，能品嘗多達250款威士忌，都為悦誠廣場增添「食」尚風味。



▲悦誠廣場內有全台首座英倫風誠品書店。（圖／記者劉亮亨攝）



▲「KAO CUP COFFEE」靠杯咖啡，很對文青的味！（圖／記者劉亮亨攝）



▲在全台首創的「WHISKY LIBRARY」能品嘗多達250款威士忌。（圖／記者劉亮亨攝）

「喜悦感謝慶」從11/7開始到11/24，每天都有贈獎活動，悦誠廣場行銷副理莊旎瑄說：「全館指定櫃位，當日消費累計滿3000即可兌換300元抵用券外，興富發自有品牌「悦誠超市」也破天荒祭出滿千送百，最後就是說我們的悦誠卡友11/12跟11/19，你只要持會員卡，可以享有當日免費停車一整天的優惠。」



▲興富發自有品牌「悦誠超市」也破天荒祭出滿千送百優惠。（圖／記者劉亮亨攝）

另外為期18天的感謝慶，還有週週卡友來店禮活動，會員只要期間消費單筆300元，即可兌換當期的限量2000份來店禮，有得拍、有得逛、有得吃，又有得拿，至此時不衝更待何時！