　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網美、文青、吃貨快衝！全台最美「喜悦感謝慶」開跑　吃喝血拚省很大

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲百貨界網美「悦誠廣場」，推出全台最美感謝慶，吃喝血拚都有優惠，一次滿足網美、文青、吃貨的需求。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

繼「巨型網美書牆」後，「最有氣質的購物商場」又有新亮點！高雄悦誠廣場，開幕後人潮不斷、熱度持續延燒，短短不到半年的時間，就在FACEBOOK和IG上創造破2萬人次的打卡量！為了回饋顧客，11月特別規劃「感謝慶」活動，吃喝血拚都有優惠，一次滿足網美、文青、吃貨的需求。

▲▼ 高雄悅城廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲「悦誠廣場」又有新亮點！全台最美感謝慶開跑。（圖／記者劉亮亨攝）

新鮮食材在鐵板上滋滋作響，伴隨著撲鼻而來的香氣，讓人看著、聞著，肚子也餓了！興富發自營品牌「探饈」鐵板燒，從餐點到裝潢都走質感路線，但是價格親民、高貴不貴，現在更有期間限定優惠，幫你省荷包！《探饈》主任Elsa說：「消費滿500的話，首4日有現折100的活動，第5天開始，就是滿500送100元抵用券，可以到我們另外一個小品牌探饈mini使用。」

▲▼ 高雄悅城廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲「探饈」鐵板燒，期間限定滿500折100。（圖／記者劉亮亨攝）

冷盤、熟食、煮、炸、焗烤應有盡有，多款海鮮任你吃！興富發集團旗下另一個餐飲王牌「豐悦匯」，主打日式料理吃到飽，同樣祭出超殺回饋。《豐悦匯》副理Ryan表示，為了強調感謝慶加『倍』回饋，特別取諧音『貝』，推出一系列貝類料理，另外於11/7到11/28期間，平日用餐四人同行再贈1人餐券，優惠下看75折。

▲▼ 高雄悅城廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼豐悦匯日式料理吃到飽，平日用餐4人同行贈1人餐券。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 高雄悅城廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）

金黃酒液傾流而下，衝撞出雪白泡沫，24支酒柱一字排開現拉現飲，光用看的就很過癮！啤酒控喜愛的掌門精釀啤酒，一系列優惠活動也陸續開跑。掌門精釀啤酒餐廳經理Wayne說：「牛排跟豬排，直接用低於8折的優惠，提供給所有消費者，另外只要當天消費滿1000送100，滿2000送200，讓你下次再回來，有更優惠的一個享受！」值得一提的是，這次感謝慶也搭上掌門精釀啤酒5週年慶，所以11/18到11/24，每日晚上7點前所有啤酒都是買1送1。

▲▼ 高雄悅城廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲掌門精釀啤酒，全品項滿1000送100。（圖／記者劉亮亨攝）

悦誠廣場內還有全台首座英倫風誠品書店，走入其中品味書香，也別忘了尋找咖啡香和酒香。自家烘焙、現磨手沖，高雄在地的「KAO CUP COFFEE」靠杯咖啡，很對文青的味！而全台首創的「WHISKY LIBRARY」則打造單人座酒吧，能品嘗多達250款威士忌，都為悦誠廣場增添「食」尚風味。

▲▼ 高雄悅城廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲悦誠廣場內有全台首座英倫風誠品書店。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 高雄悅城廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲「KAO CUP COFFEE」靠杯咖啡，很對文青的味！（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 高雄悅城廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲在全台首創的「WHISKY LIBRARY」能品嘗多達250款威士忌。（圖／記者劉亮亨攝）

「喜悦感謝慶」從11/7開始到11/24，每天都有贈獎活動，悦誠廣場行銷副理莊旎瑄說：「全館指定櫃位，當日消費累計滿3000即可兌換300元抵用券外，興富發自有品牌「悦誠超市」也破天荒祭出滿千送百，最後就是說我們的悦誠卡友11/12跟11/19，你只要持會員卡，可以享有當日免費停車一整天的優惠。」

▲▼ 高雄悅城廣場 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲興富發自有品牌「悦誠超市」也破天荒祭出滿千送百優惠。（圖／記者劉亮亨攝）

另外為期18天的感謝慶，還有週週卡友來店禮活動，會員只要期間消費單筆300元，即可兌換當期的限量2000份來店禮，有得拍、有得逛、有得吃，又有得拿，至此時不衝更待何時！

ET快訊
大陸商務部：中美同意隨協議進展　分階段取消加徵關稅
中華隊轉播驚見短裙跑出「圓翹屁蛋」！老司機神出本尊
《還珠》爾康變「身價破億CEO」　7年沒戲拍改當農夫…家產1
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高雄最美森林圖書館「悦誠廣場」　11/7~11/24全館感謝慶滿3000送300

2字頭入主捷運宅！有薪就能圓買房夢　「興富發華悦城」首付29萬起

訂金到交屋43萬！「美樹大悦」輕鬆圓夢入主美術生態園區

影／林心如、霍建華新愛巢？興富發台中推最大基地案　標榜38萬元買房！

600萬人朝聖！「再見梵谷」光影體驗展來台　3000幅畫+3層樓環繞巨幕

網美、文青、吃貨快衝！全台最美「喜悦感謝慶」開跑　吃喝血拚省很大

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭：「要做就是要做到最好！」

驗孕棒也能送！家樂福攜手foodpanda「幫送到府」　6大類、300支商品一次看

麥當勞歡樂送限定！蛋捲冰淇淋、薯條化身環保杯套「4款只送不賣」

H＆M聯名精品今開賣人潮慘　30人排隊與去年百人盛況差很大

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

網美、文青、吃貨快衝！全台最美「喜悦感謝慶」開跑　吃喝血拚省很大

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭：「要做就是要做到最好！」

驗孕棒也能送！家樂福攜手foodpanda「幫送到府」　6大類、300支商品一次看

麥當勞歡樂送限定！蛋捲冰淇淋、薯條化身環保杯套「4款只送不賣」

H＆M聯名精品今開賣人潮慘　30人排隊與去年百人盛況差很大

音樂節好物／多喝水MORE氣泡水系列玫瑰風味限量上市！

東森購物發功！迎戰雙11眾多品項下殺一折　目標挑戰4.2億營收

草莓網台灣營業額破千萬大關！雙11早鳥優惠「滿額抽1111現金券」倒數瘋搶中

雙11暖慶飆買氣　電商狂灑上億紅包、新會員滿額抽超夯餐旅券

中悦機構跨足餐飲　時尚餐酒館「悦亨樓」開啟桃園高端生活新文化

X1出道3個月爆「還沒跟CJ簽約」！粉絲樂翻：不用綁5年

花10萬元買9面佛牌回家　熊熊天天念咒一小時...驚人真相曝光！

比爾蓋茲捶心肝：要是當初沒被捲入反壟斷風波　Android早就輸了

12強／廖乙忠強碰今永昇太！中華隊抗日先發出爐

監督韓國瑜遭批「侵害個資」　壹週刊3點回擊：非可承擔國家大政應有態度

北陸新幹線148億日圓泡水　哈貝吉毀120節車廂全報廢

全國電電商平台正式上線　總座：要打造最有溫度的線上購物

12強／愛國盤不再！　運彩看好日本擊敗中華

起漲點買進首排景觀宅！「潤隆樹禾苑」發展亮眼吸引置產

搶攻雙11購物季　宏達電祭出「五大好康」加碼限時開搶

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

消費熱門新聞

4款可口可樂麥麥經典杯套只送不賣

驗孕棒也能送！家樂福在foodpanda11／11日上線

雙11買好搶滿！超商咖啡最低下殺49折

不容錯過！全聯6款神級起司甜點報到

H＆M聯名精品今開賣人潮慘

雙11尿布滿額送爆紅BABY SHARK

搶攻雙11商機！4大賣場優惠懶人包

東森購物發功！迎戰雙11眾多品項下殺一折

多喝水氣泡水全新限定口味上市

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭

別在日本買Dyson！專業分析苦勸眾生

草莓網雙11早鳥優惠倒數瘋搶中

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

雙11新光三越、美麗華餐飲買1送1

更多熱門

相關新聞

大樓主委狂蒐63項傷害提告　住戶反控斂財

大樓主委狂蒐63項傷害提告　住戶反控斂財

有一名網友上網控訴，指出高雄市三民區某處大樓有一位70多歲的蔡姓男住戶長期製造噪音擾民，不聽大樓管委會女主委和年邁管理員勸導，並在今年5月將洪姓女主委打成腦震盪，引來網友留言一片撻伐；不過蔡姓男子選擇出面說明，他指控女主委整天無所事事就找對象來打官司，雙方各說各有理。

國小師逼學生「自掌嘴」70下　家長超怒！

國小師逼學生「自掌嘴」70下　家長超怒！

「每天聞到K菸味」高雄媽PO網求助可能拿破案獎金　

「每天聞到K菸味」高雄媽PO網求助可能拿破案獎金　

台塑為高雄林園廠火災道歉　歲修提前自今日開始...營運不受影響

台塑為高雄林園廠火災道歉　歲修提前自今日開始...營運不受影響

韓國瑜「傾聽之旅」走全台　他曝警訊：高雄改變了

韓國瑜「傾聽之旅」走全台　他曝警訊：高雄改變了

關鍵字：

巨型網美書牆最有氣質的購物商場高雄興富發悦誠廣場喜悦感謝慶探饈豐悦匯掌門精釀啤酒KAOCUPCOFFEE靠杯咖啡WHISKYLIBRARY

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面