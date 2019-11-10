「你是飯桶嗎」？台東愛吃飯桶王大賽　散壽司吃到飽

▲客庄12大節慶－台東好米收冬祭，今年逢10周年慶以「食個當好在收冬」為主題。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東好米收冬祭9日辦理「厚食當好第屆愛吃飯桶王初賽」，讓國人更愛米食，重新愛上吃飯的滋味。29位各路好手齊聚，游姓台東市民吃了近3斤壽司飯勇奪初賽冠軍，將與其他入圍者，晉級23日的決賽，搶奪1年份「台東好米長期飯票」的冠軍大獎，17日池上還有1場縱谷區初賽，歡迎愛吃飯的大胃王高手，踴躍報名參加。

▼飯桶王由游姓台東市民吃了近3斤壽司飯勇奪初賽冠軍。（圖／記者楊鈞典翻攝）

參賽者面對1大桶壽司飯，各個卯足全勁，準備水、配豆腐乳、直接揉成飯糰放入口中。來自台東南王20出頭的3位余姓姐妹花，都表示活動好有趣，其中1位還入圍前10強，輕瘦的身形跌破眾人眼鏡。還有遠從高雄來參加以及同組廝殺的父子檔、夫妻檔、揪團的同學檔，現場加油聲笑聲不斷。

▼參賽者面對1大桶壽司飯，各個卯足全勁的吃。（圖／記者楊鈞典翻攝）

而每年入冬稻米收割前辦理的「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」，是台東客家鄉親最重要的慶典活動，擔負起東部客家文化的使命，成功吸引國內外遊客參與，今年適逢10周年慶將擴大辦理，以「食個當好在收冬」為主題。