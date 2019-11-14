歡樂無法黨今創黨　邱威傑砲轟藍綠：亂推人選代表沒核心價值

▲台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員邱威傑（呱吉）、YouTuber志祺七七、視網膜宣布成立「歡樂無法黨」，14日舉行創黨大會，115位創黨黨員中共有95位黨員出席。對於藍綠兩黨不分區名單爭議，邱威傑會前受訪直言，隨便推亂七八糟的人選的話，代表這個政黨完全沒有讓人尊敬的核心價值，盼政黨審慎看待不分區。

國、民兩黨針對不分區立委爭吵不休，邱威傑表示，政黨票投下去代表你認同的是什麼價值，區域立委做的跟里長差不多，因為是地方人民一票票投出來，負責地方人民，可是不分區立委沒有選票壓力，在立院推動立法最重要的能量是來自不分區立委。

「你選出什麼不分區立委，代表未來四年可能通過什麼樣的法案」，邱威傑認為，如果隨便推亂七八糟的人選的話，代表這個政黨完全沒有讓人尊敬的核心價值，希望大家可以審慎看待不分區名單，「我就不特別評論誰做得比較爛，但是顯然真的有人交出來的成績比較差一點」。

▲歡樂無法黨發起人台北市議員邱威傑呱吉、YouTuber志祺七七、YouTuber視網膜陳子見。（圖／記者李毓康攝）

對於婉拒劉宥彤、蘇煥智等政治人物致意，邱威傑說。因為要邀請的話，不是所有人都會來，所以覺得乾脆都不要。張志祺補充，政務委員唐鳳有送花致意。談到是否推出2020立委人選，邱威傑表示，已經徵詢了朋友意見；張志祺強調，不會做提早公佈、走漏風聲的舉動，就等正式公佈。

至於創黨是否影響民眾黨，邱威傑反問，為什麼大家覺得我們對民眾黨影響比較大？他表示很討厭中道理性的說法「每個人都有自己的態度價值，說自己中立選民有點太假掰」，他們立場不是只有跟民眾黨相近，跟各黨都有一些好朋友。

▲雞排妹現身創黨大會。（圖／記者李毓康攝）

談及香港議題，邱威傑表示，對於香港現在的狀況他感到非常遺憾，「年輕人一直都是時代的良心」，在運動當中犧牲最大、也出力最大，常常都是大學生，在這過程中犧牲非常大，但是大家常常忽略他們過程中付出的犧牲。

邱威傑指出，他們不見得享受到最後的成果，就好像現在香港年輕人，他們真的是拋頭顱灑熱血，可是他們能不能看到一切變好的那一天，我只能希望有，這是一個非常遺憾的事情。

►白白胖胖也是一種美