快訊／脫口「政黨票可投民眾黨」惹議　張善政急澄清：重點是不要投民進黨

▲張善政。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單引發黨內基層反彈，國民黨副總統參選人張善政14在廣播節目中坦言，顧問團很多顧問表達失望，甚至擔憂影響總統選舉，甚至脫口說出，「政黨票還有民眾黨可以投，只要不要投民進黨就好了」。對此，張善政也透過聲明澄清，他的原意是不分區爭議是嚴重的警訊，可能會讓年輕票全跑掉，「重點是不要投民進黨，讓他們可以繼續在立法院一黨獨大。」

張善政稍早在廣播節目中表示，就算真的不喜歡國民黨的不分區名單，總統也要支持韓國瑜，最重要的目標是要下架蔡英文，「政黨票還有民眾黨可以投」只要不要投民進黨就好。此話一出馬上被追問是否在向郭柯合作示好？張善政則說，「這是在嗆民進黨，再怎麼樣也不會投你的票！」

張善政辦公室也透過聲明澄清，張院長原意是指，昨天名單公佈後，國政顧問團內有很多顧問對此名單表達失望，甚至擔憂會影響總統選舉，所以他安慰顧問們不要氣餒，不分區的名單跟我們現在做的事沒有太大牽連，最重要的就是提出有牛肉的政策，努力協助總統參選人韓國瑜在明年當選，下架蔡英文，因為這樣才能改變台灣現在的困境和劣勢。

張善政指出，昨天的名單引起很多爭議，包括許多年輕的國民黨議員們表達不滿，還有他所接觸的許多新創年輕人也認為，這是一個非常嚴重的警訊，因為可能會讓年輕人的票全部跑掉。

另外，張院長說吳主席是個深思熟慮的人，所以名單安排一定有他的考量，但希望吳主席能向各界說明，讓大家減輕疑慮，也能團結國民黨內士氣。此外，張院長提到政黨票的部分，並非鼓勵大家去投台灣民眾黨，而是要告訴大家，如果真的不滿意，還有其他黨可以投，重點是不要投民進黨，讓他們可以繼續在立法院一黨獨大。

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