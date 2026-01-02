驚險畫面曝！載女兒+2幼孫「貼牆出事」　撞斷消防栓水柱衝天

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉一名55歲女子開休旅車，載著女兒及兩名男嬰，行進中疑似恍神，失控猛烈撞上路旁的消防栓及電線桿後當場翻覆。強大的撞擊力道導致消防栓當場斷裂，水柱瞬間噴湧而出，畫面相當驚人。所幸僅受到驚嚇，2名女子輕微受傷，嬰兒則無明顯外傷，全預防性送醫無生命危險。

▲轎車直直衝撞消防栓及電杆翻覆。（圖／民眾提供）

根據曝光的監視器畫面顯示，事故發生在昨天上午11時許。當時轎車沿中山路由東向西行駛，卻不明原因突然直接撞向路邊設施。在撞擊消防栓與電線桿的瞬間，車輛隨即翻覆，四輪朝天橫躺於道路中央。被撞斷的消防栓噴出數公尺高的強力水柱，路面瞬間淹水，場面一片混亂。

▲轎車直直衝撞消防栓及電杆翻覆。（圖／民眾提供）

警消人員據報後迅速趕抵現場，發現車內共有4人，包含55歲的蔡姓女駕駛（阿嬤）、32歲的周姓女兒，以及後座兩名分別為未滿1歲及1歲的男嬰。經初步檢傷，陳姓女駕駛感覺胸口疼痛但無明顯外傷，周姓女子腿部受傷，兩名嬰孩則無明顯外傷，4人意識均清楚。為求慎重，救護人員將兩名大人及嬰孩預防性送往彰濱秀傳醫院進行詳細檢查與治療。

警方初步研判，疑似駕駛一時恍神失控自撞翻覆。確切的肇事原因，仍需進一步調查釐清。事故現場除了車輛嚴重損毀，公共設施也遭破壞，消防局緊急派員關閉消防栓水源進行修復。詳細肇因尚待調查釐清。

▲轎車直直衝撞消防栓及電杆翻覆。（圖／民眾提供）