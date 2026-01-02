圍台軍演隔日辦惜別餐敘惹議　前藍委挺管媽：關鍵時刻視同僚如手足

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

海委會主委管碧玲因於中國圍台軍演後隔日出席「惜別餐敘」惹議，為此，她兩度在社群平台發文致歉，雖然中國違反國際法秩序發動軍演，又在公告時間結束時，只公布完成任務，不公布結束，但她心中有一把尺，有任何批評，由她一人承擔，而前藍委游毓蘭則留言力挺管媽，「關鍵時刻仍視同僚如手足」。

管碧玲昨日在臉書發文表示，海委會2025年最後一次主管會報，數週前即安排於12月31日舉行，本次會議是黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

管碧玲指出，12月29日中國突然發動軍演，她與幹部討論，依據發布軍演時間為12月29日上午至12月30日下午6時，因此，決定12月31日擴大主管會報照常舉行。

然而管碧玲也表示，至12月30日下午6時，中國船艦均陸續駛離，但「未依常態宣布結束」，因此，針對未斷然取消惜別餐會，造成媒體負面形象，她深感抱歉，有任何批評，也都虛心接受，她一人承擔。

不過，東吳大學政治系教授陳方隅也在管的臉書留言指出，管碧玲並不需要道歉，軍演都結束了。然而管碧玲於昨晚再次回應，為了不模糊焦點，她願意承擔，雖然中國違反國際法秩序發動軍演，又在公告時間結束時，只公布完成任務，不公布結束，製造新常態，但她心中有一把尺，承擔代價，是自己的決定。

此外，國民黨前立委游毓蘭也留言，「挺妳！帶人帶心，關鍵時刻仍視同僚如手足」，管碧玲則表示，謝謝游委員超越黨派的支持，彌足珍貴，同時，管碧玲也感謝海巡眷屬們的支持。

最後，管碧玲強調，讓海巡維持驕傲感、責任感，維持高昂士氣，是她最重視的，所以，迅速道歉，獨自一人吸收唇刀舌箭，然後，全員堅守崗位，繼續埋頭苦幹。