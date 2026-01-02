高雄鐵皮屋大火男命危送醫　20歲妻絕望敲門求救...仍喪命火場

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大社區2日凌晨發生一起住宅火警，造成一死一傷悲劇。消防局於凌晨4時15分接獲通報，指稱民生路一處鐵皮住宅起火燃燒，消防人員立即出動前往搶救，現場火勢於4時32分控制、4時41分撲滅，最終釀成一名女子逃生不及身亡，另有一名男子燒燙傷送醫。

▲大社區文化路鐵皮屋火警，釀成一死一傷，夫妻天人永隔 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局出動15輛消防車、40名消防人員前往搶救，現場為鐵皮住宅火警，22歲尤姓男子被救出時，手腳有燒燙傷情形，一度意識不清，已由救護人員送醫治療；20歲謝姓女子則疑因逃生不及，當場被發現已死亡。

據了解，死傷者為夫妻關係，兩人並未育有子女，平時與男方家人共7人同住在該處承租的鐵皮屋內。火警發生時，起火點位於夫妻居住的房間，其餘5名家屬在火勢擴大前及時逃生，均未受傷。夫妻兩人平時同在物流公司擔任理貨員，生活作息單純。





▲大社區文化路鐵皮屋火警，夫妻天人永隔 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警消破壞鐵皮屋，進入救人滅火 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《ETtoday新聞雲》掌握的現場影片與鄰居說法顯示，火警發生當下情況相當混亂。有鄰居受訪時表示，該處鐵皮屋平時出入狀況較為複雜，印象中至少有3人以上居住，曾看過一名長者、一名年輕女子，還有疑似孩童出入，但實際同住人數並不清楚，且住進來時間並不算久，約僅數年。

另有鄰居透露，火警發生前曾聽到屋內傳出「很大聲的敲門聲」或拍打聲，也有人形容像是物品被敲破、碎裂的聲響，但並未聽到明顯呼救聲。火勢發生後，有住戶一出門便看到火光，火勢一度延燒至二樓，但並未目擊有人從屋內自行跑出。

鄰居也提到，火警發生前一晚約晚間10時，曾看到一名年輕男子在屋外抽菸，該處偶爾會聚集年輕人逗留，但是否與本案有關，仍有待相關單位進一步釐清。至於是否曾聽到爆炸聲，受訪者則表示，僅聽見疑似物品破裂的聲音，未聽到明顯爆炸。

消防局進一步說明，目前已初步排除人為縱火因素，實際起火原因仍由火災調查人員持續鑑識中，後續也將報請檢警相驗，以釐清詳細起火原因與死因。