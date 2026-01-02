　
社會 社會焦點 保障人權

莊家班麻油雞湯底被加料！3嫌衝10家分店倒砂糖　全遭羈押禁見

▲連鎖麻油雞店10間門市遭人潑灑不明粉末，警方逮捕3名男子深入追查中。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲江男在新北淡水店犯案後，隨後前往北市北投、士林店犯案。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

雙北地區知名的莊家班連鎖麻油雞店，2025年12月31日晚間其中10間分店，遭3名男子往店內鍋底丟撒不明粉末後離去，警逮捕涉案的3名男子，但都各自稱不同原因與店家有糾紛，但警方不予採信，初步懷疑為股東與桃園一帶黑幫有賭債或債務糾紛。新北檢今（2）日指出，3人犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

在雙北地區有36間分店的「莊家班麻油雞」，由莊姓家族4位兄妹及母親所創立，分別有各自所經營的門市；12月31日傍晚3時許，新北中和景安店遭不明男子朝鍋底潑灑不明粉末，隨後前往北市文山店犯案，但陸續又有其他2名男子分別在蘆洲、淡水及北市北投，直到晚間6時許，士林中正路店，共計10間門市相同手法受害。

▲謝男疑似受到指使，前往新北蘆洲2間連鎖麻油雞店潑灑不明粉末。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲謝男疑似受到指使，前往新北蘆洲2間連鎖麻油雞店潑灑不明粉末。（圖／記者陸運陞翻攝）

北市、新北警方陸續接獲報案，並陸續逮捕涉案的22歲江男、25歲李男、21歲謝男等3名犯嫌，並坦承犯案，3人分別謊稱，食用店家商品後身體發生不適或店家態度不好等理由，警方隨即報請新北地檢署指揮調查，初步發現犯案過程及事後滅證都有預謀性，對3人所供稱內容不予採信。

據悉，初步懷疑麻油雞店其中一名股東，疑似在外與桃園地區黑幫「正義會」有賭債或其他債務糾紛，才會引發後續連鎖報復行為，但目前警方仍在進一步調查釐清；目前警方先依恐嚇危害公安、毀損等罪，將3人移送新北地方檢察署偵辦，後續將擴大溯源追查幕後有無其他共犯或指使者。

▲連鎖麻油雞店10間門市遭人潑灑不明粉末，警方逮捕3名男子深入追查中。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男供稱親友食用店家產品後，出現身體不適才會潑灑中和店粉末洩憤。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北檢指出，麻油雞業者遭人在雙北地區共10家分店的店家火鍋內，倒入疑似芥末粉、砂糖等不明粉末，影響食品安全並造成店員、民眾恐懼。獲報後迅速拘提涉案3人到案。檢察官訊問後，認3人均涉犯條恐嚇危害安全、毀損、參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

01/01 全台詐欺最新數據

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

