雙柯會！柯文哲將為代理孕母法案拜會　與柯建銘單獨碰面

▲民眾黨創黨主席柯文哲今到立法院拜會藍綠黨團。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲今（2日）陪同陳昭姿，拜會藍綠立委請託，稍晚也安排跟民進黨團總召柯建銘會談。對此，柯建銘上午受訪時透露，應該是單獨碰面。至於黨內是否對此有雜音？柯並未回應。黨團幹事長鍾佳濱則表示，過去有很多社會團體討論，最大公約數是代理孕母部分應該再多討論，而讓人工生殖法的其他部分盡速上路。

對於柯文哲今日將拜會，柯建銘受訪時透露，應該是單獨碰面。至於是否為了人工生殖法？柯僅回應，不知道。「你們很認真耶哈哈哈」。也有媒體追問，黨內對此次拜會是否有雜音，柯建銘則未多作回應，與路過綠委打完招呼後就步入議場。

對於人工生殖法，鍾佳濱認為，人工生殖法在代理孕母的條款，過去有很多社會團體的共同討論，最大的公約數就是代理孕母部分應該再多做一些討論，而讓人工生殖法的其他部分盡速上路。

而柯文哲今日拜會，鍾佳濱指出，當然陳昭姿委員可能對於民眾黨的創黨主席柯文哲來說，是一份畢業紀念品，就是陪同陳昭姿在兩年任期將屆時，能夠推動人工生殖法。

鍾佳濱推測，柯文哲此舉對民眾黨也不無暗示，就是在民眾黨團新會期，可能要進入了後黃國昌時代，柯文哲創黨主席本身，是不是想藉由陪同陳昭姿的畢業巡禮，來表達他將對未來的黨團有更進一步的主導或帶領，這值得密切觀察。