社會 社會焦點 保障人權

吵不完！理科太太再控前夫盜個資自動扣繳　繳稅付水電A走139萬

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲理科太太(左起)控告前夫涉嫌盜用帳戶等個資去扣繳美國房屋費用。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅「理科太太」陳映彤指控前夫JOHN吳哲宇在離婚後，盜用她的銀行資料，去網站申辦自動扣款，用來繳交房屋稅及水電費，導致理科太太半年多被扣款近新台幣139萬元，雖然JOHN辯稱曾取得理科太太同意，但檢察官不採信，台北地檢署2日依違反《個資法》起訴JOHN。

理科太太與JOHN的婚姻關係維持5年，在2021年12月經北院調解離婚後，雙方關係因剩餘財產分配問題持續惡化，JOHN指控理科太太在家事案件審理中，擅自病史與用藥等資料當成證據，涉嫌違法利用他人特種個人資料罪嫌，理科太太被起訴後，台北地院一審判決無罪。

而理科太太則到士林地檢署提告反控JOHN，在2022年間，擅自在美國加州聖馬刁郡、水電公司等網站，輸入她的銀行信用卡等資料，作為自動扣繳戶頭，導致她的戶頭被按月扣掉美金近百元的水費，還有其他電費、清潔費、保險、房屋稅金等，共美金3萬6334.62元，以現在的匯率換算約新台幣113萬9700元。

JOHN辯稱，他和理科太太在加州有2間房子，另一間在舊金山的房子已經共同信託，並由他繳納相關費用，這間聖馬刁郡的房子由理科太太繳費，且他在網站上只是輸入銀行帳號，用來處理私領域的財務事務，沒有其他特定資訊，沒有涉及《個資法》的問題。

案件經移轉管轄由台北地檢署偵辦，檢察官調查發現，JOHN曾在IG發文表示，理科太太遷出聖馬刁房屋後，「我沒有義務允許理科太太返回」，加上JOHN在偵訊時承認，離婚後和理科太太溝通困難，斷絕聯繫，可見雙方相處情形從離婚後以劇烈惡化，且理科太太曾要求保險公司取消自動扣繳，但之後又被恢復扣繳設定。

檢察官認為，JOHN無法證明與理科太太約定要分擔房屋費用，即使真的約定各養一間房子，也不代表可以未經同意就擅自使用他人資料，去辦理自動扣繳，涉嫌非法利用個資，損害理科太太的利益，目前扣除銀行已退回的房屋稅金外，理科太太遭無端扣繳的款項，還有美金3213.85元（約台幣10萬818元）還沒追回。

台北市某社區發生鄰居不倫婚外情，一名OL「晴晴」明知隔壁鄰居男主人「阿康」（化名）為有婦之夫，仍私下多次與他幽會，還被正宮抓包在摩鐵、泰國旅遊，甚至跑到男方家中大戰，啪啪超過50次。正宮蒐證各種對話內容，驚見「晚上碰嗎」、「乾流血」等鹹濕內容，憤而告上法院，法官判賠60萬元。

