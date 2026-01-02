留伏筆？柯文哲幫陳昭姿爭取支持修法　談2年條款稱「私下討論」

▲民眾黨立法院黨團「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會 ，創黨主席柯文哲、黨團書記長陳昭姿。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（2日）赴立法院，幫立委陳昭姿爭取朝野支持《人工生殖法》修法，他直言，這是民生法案，為了黨派之爭卡2年沒有道理，所以應該要盡快速度努力通過。至於若法案仍卡關，陳昭姿是否依約交棒？柯未正面否認，「這我們私下討論」，強調黨內的問題黨內解決。

陳昭姿說，台灣已經連續60個月生不如死，出生人數不及死亡人數，如果以民進黨執政以來，過去10年從2016年開始，當時出生數21萬，2024年剩13.5萬，2025年預計10萬多人。甚至2024年為龍年，出生率相比過去的龍年，出生率也是下降的。

陳昭姿提到，2017年到2023年，執政黨花了4484億推動少子女化政策，「錢灑下去，但我們完全看不到成果」。這2天國健署有個數字，針對試管嬰兒、不孕症患者的補助，每年增加人數只剩下幾十人，代表政府目前的做法，無論撒多少錢、提供多少方法，目前成效非常有限。

陳昭姿表示，民眾黨在本屆第一個會期就提出非常完整的《人工生殖法》修正案，現行版本年久失修，黨團版本其中一個重點就是，子宮有病變的女性，需要代孕法案，全世界至少30個國家有條件允許，但在台灣卻拖延非常久。

陳昭姿表示，這是民眾黨的優先法案，希望能說服朝野立委，過去做的方式是鼓勵能生、可以生的人來生育，這部分永遠很重要，但是對於有一群有困難生育的，卻因為意識形態，為什麼？因為這是標準民生議題，但很遺憾過去1、2個會期執政黨用意識形態反對，這個法案會照顧到很多人民，現在台灣只剩下有經濟能力的人可以到國外，花很多很多錢執行，完全歧視台灣人民。

柯文哲說，陳昭姿委員要上任的時候大家有討論過，她很關心的人工生殖法，當然是她個人切身之痛，「我當時也許太天真，當時還跟她講這有什麼困難？該做就去做，這可以列為民眾黨的優先法案」。

「結果後來，真的很抱歉，因為我去坐牢一年，出來前面4個月每天只能讀卷宗。」柯文哲說，自己到上禮拜法庭言詞辯論結束才有時間來處理這件事，這就是該做就做，不要為了黨派之爭，為反對而反對，讓一間本來就該做的事情沒有做，「今天只是來拜託不管國民黨或民進黨立委，這跟意識形態沒有關係，這是民生法案，拜託大家讓我們做該做的事」。

媒體追問，若最終《人工生殖法》仍無法在本會期通過，是否會依照2年條款的約定交棒？柯文哲說，「這我們私下討論」，黨內的問題黨內解決。他強調，法案該過就過，這也是他不高興的地方，這也沒有意識形態，是民生法案，為了黨派之爭卡2年，這沒有道理，所以應該要盡快速度努力通過。