陸國家級射擊女教練遭判刑10年　從德瑞等國走私槍枝零件供訓練用

記者魏有德／綜合報導

大陸一名曾培養多位頂尖射擊選手的國家級教練，近期因走私槍枝零組件被法院判重刑。陸媒披露，59歲的國家級射擊教練田紅，因長期違規從境外引進運動槍枝零件，日前被法院以走私武器罪判處有期徒刑10年，案件在射擊圈內引發震動。

《大風新聞》報導，北京市第四中級人民法院認定，田紅自2015年至2023年間，在明知不具備運動槍枝零部件進口、銷售資質，且熟知我國槍枝管理規定的情況下，仍與其子付義涵，從德國、瑞士等地採購運動槍枝零組件，並以旅客夾帶、偽報品名等方式走私入境。

法院查明，兩人共走私入境槍枝散件2446件，包含氣瓶、瞄準具、準星、撞針等零件，後續銷售給國內多地射擊運動隊、體校及部分體育器材中標企業。付義涵因同案被判處有期徒刑6年。

田紅運動生涯早期為營口市射擊隊選手，21歲時曾在全國運動會預賽中追平世界紀錄，退役後轉任教練，2008年起任職於廣東省黃村體育訓練中心，培養出多名奧運與世界級冠軍。案發前，她除教練身分外，亦是廣州匹林體育科技有限公司實際控制人，該公司名義上經營射擊服裝、手套等用品。

據了解，田紅走私進口的涉案零件主要用於氣步槍訓練，並非成品槍枝，但相關行為確實違反大陸法律規定。不過，也有業內人士提到，大陸現行射擊器材進口審批流程冗長，對訓練與比賽安排造成實際影響。

田紅是與一名長期旅居德國、曾任射擊運動員的中間人取得聯繫後，由對方協助國際知名射擊品牌供貨，再由大陸教練或運動員出國比賽時攜帶零件回國，相關費用則透過公司帳目報銷，並以服裝、手套等名義開立發票。

大陸射擊界人士坦言，實力較強的運動隊長期仰賴進口槍枝與零件，主因在於國產裝備在精度與穩定性上仍有差距；但在法規框架下，任何繞過監管的行為均存在高度法律風險。