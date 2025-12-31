黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長　賴清德打臉：並無此事

▲民進黨嘉義縣議員黃榮利。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026九合一選舉逐漸升溫，嘉義縣長翁章梁明年將屆滿兩屆任期，民進黨將由立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利進行初選，蔡易餘找來多位黨籍民代站台，而黃榮利日前於地方發文宣稱，賴清德主席曾於2023年3月囑咐，「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。對此，賴清德澄清並無此事。民進黨中央黨部也呼籲所有參與初選者應遵守相關規定。

民進黨2026黨內初選打響，綠委蔡易餘上個月另外兩位嘉義立委王美惠、陳冠廷陪同下，到民進黨中央登記投入嘉義縣長黨內初選。議員黃榮利也登記初選。他當時受訪時表示，絕對有比他完整的行政經驗跟財務歷練，擔任過市長跟農會總幹事，要翻轉嘉義縣目前以債養債的冏境，「應該由我試試看，讓嘉義縣反轉，比照嘉義市年年發現金」。

初選階段，兩人勤跑基層，然而黃榮利近日卻於地方發放文宣稱賴清德主席曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。

對此，民進黨稍早回應，針對本黨嘉義縣長初選參選人黃榮利，於地方散發平面文宣中提及，賴清德主席曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」一事，民進黨賴清德主席特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定。