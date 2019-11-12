爸往生第二天跪遺照前哭「我睡一下怎變這樣」　兒頭七作夢：阿祖還沒投胎

▲原PO分享爸爸從往生後到「頭八」的故事。（圖／示意照／翻攝自pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「我睡一下而已，為什麼變成這樣了？」一名網友分享爸爸過世後第二天、第三天，才驚覺自己往生，跪在遺照前嚎啕大哭。他後來還看到「女阿祖」來帶爸爸走，「阿爸不孤單，還有祂阿嬤來幫祂帶路啊！」

「我自己的真實故事…」原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，他是體質特別敏感的人，並非每一個認識他的人都知情；今年5月父親往生，大概在人間所謂的「頭一」（也就是第一天），「我感應到的是我父親即使入冰櫃了，一樣還在睡夢中遊走，並不知情自己已經往生了。」

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原PO指出，大概在頭二、頭三這段時間，爸爸才開始慢慢清醒，因為生前慢性病藥物吃太多了；這時父親的靈堂也搭好了，當然剛搭完時，爸爸還是一樣還在夢中沉睡，繼續夢遊中。

原PO表示，等到爸爸的遺照洗完，「我媽幫祂挑了一張年輕時最帥的那一張照片，給喪儀社去洗照片放大」，當靈堂、跟遺照都準備好時，「看著祂，心中真的感到越來越悲傷。」

▼原PO說，爸爸頭二、頭三才發現自己往生。（圖／示意照）

原PO說，暫時先把自己關在客廳靈堂隔壁的小房間裡，一直找影片或滑臉書分散難過的心情，就在某一個時間點，「我的胸口越來越痛，越來越悲傷，整個心都像掏空了一樣，越挖越深。」

「就在這時候，我聽見我爸的聲音說：『我睡一下而已，為什麼變成這樣了』？」原PO指出，感受到父親一直看著祂的遺照，跪在地上啕嚎大哭，跪了一陣子，「即使我們給父親拜飯，父親也沒心情飲用。」

原PO表示，至於爸爸在其他天偷聽他們聊天內容就不多說了，直接跳到第8天；頭八早晨醒來記憶猶新，頭七晚上夢見阿爸躺在床上，張大眼珠子，一直看著他什麼也沒說，「後來我看見一位很老很老的老阿嬤慢慢地走過來，腦袋一轉認出來是我家的祖先女阿祖，看來如果沒錯的話⋯⋯是女阿祖來陪爸爸回去了。」

▼原PO表示，女阿祖來接父親離開。（圖／示意照）

「阿爸不孤單，還有祂阿嬤來幫祂帶路啊！」原PO說，那天是他第一次夢見女阿祖，「夢中我爸一直看著我。如果要說為什麼我知道祂是女阿祖，是因為我家三樓有祂的遺照關係，看來我女阿祖還沒投胎。」

對此，有網友留言，「一開始不是都會有牛頭馬面來帶嗎」；原PO回，「那個是逃跑吧，我也不清楚。我只知道我父親出殯入塔是同一天，我女阿祖是在整個儀式完成後，才來接父親離開的。」

還有人說，「至少知道爸爸有去處了」；原PO回「我有時感覺祂還在，但有時是祭祖先，感覺到祂回來吃飯。」也有人表示，「以前看過一個靈異故事，死者意外死亡，也是在家徘徊至看見家人拿出剛洗好的遺照後，才知自己已死亡」；原PO回「沒錯！我爸有說祂真的只是睡一下，祂啕嚎大喊。」

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