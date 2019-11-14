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踹急診醫嗆「我一定一槍打死你」　台南哥氣開藥慢狂飆三字經

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記者黃翊婷／綜合報導

台南沈姓男子去年12月3日傍晚6時30分因為身體不適，被送到某醫院的急診室，卻與醫護人員為了開藥問題起爭執，當場飆罵三字經，嗆聲「我一定一槍打死你」，再用腳猛踹醫生。台南地院法官考量到沈男事後已與受害醫護人員達成和解，最後依違反《醫療法》判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

▲藥,藥盒,藥丸。（圖／翻攝自pixabay）

▲沈男不滿急診的醫護人員沒有當場開藥給他。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，沈男當天被送進急診室時，不滿醫生沒有給予治療，也沒有當場開立安眠藥，一氣之下先以「X你娘」等三字經痛罵護理師，還作勢要動手毆打。

一旁的醫生見狀立即上前制止，結果卻挨嗆「你爸一槍打死你，我一定一槍打死你」，嚇得立即報警處理。沒想到事情還沒結束，氣炸的沈男突然出腳狠踹醫生，導致對方左大腿挫傷、左腳第三腳趾擦傷及瘀傷。

▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲沈男踹踢醫生，還用三字經飆罵護理師。

台南地院法官表示，沈男的行為已經達到妨害醫療業務的程度，觸犯《刑法》第305條之恐嚇危害安全罪，以及《醫療法》第106條第3項之對於醫事人員執行醫療業務時施強暴罪，而且嚴重破壞醫病關係，打擊第一線醫療從業人員的士氣，實屬不該。

但考量到沈男已在事後與受傷的醫生達成和解，並獲得諒解，同時允諾未來不會再犯，法官認為他並非毫無悔意，目前也因為生病在家休養，經濟來源全靠女兒資助，最後依違反《醫療法》判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，希望他能從中記取教訓，改過自新。

「即日起，我退出老化黨。」

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