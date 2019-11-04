狂盧急診醫放下工作道歉　病患嗆「你先包一個紅包」反噴6萬

▲曹男打斷阿勇的工作，要求他對先前的醫療行為道歉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

曹姓男子2017年12月21日前往台北市某醫院的急診室，因為不滿醫事人員阿勇（化名）的處置方式，竟頻頻打斷對方的工作並要求道歉，還嗆聲「你先包一個紅包」，甚至討要聯絡方式，結果不僅紅包沒要到，自己還得先賠上6萬元，反而讓錢包大失血。

判決書中提到，曹男在事發當天傍晚6時許進到急診室，阿勇當時正忙於治療其他病患，他卻頻頻阻礙，藉口對方先前幫自己診療不當，先是要求解釋，再趁著等待調閱病歷的期間多次上前指責。

▲曹男逼阿勇包紅包給他。（示意圖／ETtoday資料照）

然而，阿勇看完病歷也對曹男的質疑做了一番解釋，對方卻完全不買帳，執意要求道歉，並威脅「你先包一個紅包，其他的以後再說」，最後還不忘開口要求提供聯絡方式，以方便後續聯繫，讓他心生恐懼，加上急診室也被鬧到無法正常運作，這才請同事幫忙報警處理。

曹男到案之後坦承確實有做出妨害阿勇工作的行為。士林地院法官認為，他只是不滿醫療人員的處置，就隨意出言恐嚇、妨害執行醫療業務，嚴重破壞醫病關係，也影響到其他就醫病人和家屬的權益與安全，行為實不足取，但考量到他月薪僅2、3萬元，家中尚有母親、兩名子女需要撫養，最後依違反醫療法判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

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