清晨傳來爆炸聲！屏東民宅火警「三代同堂4殞命」　爸抱女兒陳屍神明廳

▲屏東內埔民宅火警，一家6口4死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣內埔鄉福寧路14日清晨5時42分傳出民宅火警，一家三代同堂6口一度受困，待警消架設水線灌救、搶入火場內救援時，6人中已有4人沒有生命徵象，另外2人則受到輕傷。稍早警消也證實，4名沒有生命徵象的傷者在送往醫院搶救後，均宣告不治身亡。

鄰居透露，住在該棟3層樓透天厝的是李姓一家6口，屋主46歲的李姓男子平時從事物理治療師，李姓爺爺（78歲）則是退休教師，一家人三代同堂、和樂融融，豈料14日清晨5時許，李家住宅突然傳來一聲爆炸聲響，隨後不久就開始竄出濃煙、火光。當時鄰居察覺情況有異，立即奔到李家大門前查看，還聽聞屋內傳出呼救聲，但由於火勢疑似是由1樓開始延燒，因此一家人逃生無門，只能受困火場中待援。

▲警消架設梯子救出受困的女童。（圖／記者陳崑福翻攝）

警消趕抵現場後立即架設水線灌救，並以器材破壞3樓鐵窗搶入火場中救人，待將一家6口全數救出時，其中屋主李男、李男父親、李男母親、以及一名年約10歲的女童皆已經沒有生命徵象，而另一對14歲、9歲的姊妹花則是受到輕傷。

警消表示，當下進入火場中救援時，在2樓的浴廁中發現李男母親（72歲）、1樓樓梯間發現李男父親（78歲），而李男則抱著10歲的女兒倒臥在4樓神明廳，4人均無生命徵象，經緊急送往醫院搶救後，稍早警消證實4人皆已不治身亡。目前警消已趕赴現場採證，確切起火原因仍待進一步鑑識釐清。

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▲警消到場後立即架設水線展開救援。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警消在現場採證，釐清起火原因。（圖／記者陳崑福翻攝）