戀上人夫遭正宮索賠100萬　女店員傻眼酸外遇慣犯：是他追求我

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓人妻不滿趙姓女子與丈夫搞曖昧，甚至還去摩鐵開房間，讓她身心受創，一年內前往精神科就診高達22次，還因為影響到工作而被減薪，氣得提告求償100萬元的精神損害賠償；不過，趙女出庭時反駁，自己是受到熱烈追求才會陷入情網，「她老公是外遇慣犯」。

▲林女因為丈夫外遇的事情大受打擊，連工作表現都受到影響。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

林女在判決書中主張，趙女明明知道丈夫已經結婚，仍在2017年5月間相約前往摩鐵開房間，害她在那段期間經常以淚洗面、寢食難安，整整一年都在精神科就診接受治療，次數高達22次；此外，外遇事件的打擊也影響到工作表現，害她被減半薪長達7、8個月，甚至因為精神問題被老闆要求離職3個月，平白損失20萬元的收入，身心受到重大打擊，這才決定提告求償100萬元。

對於正宮的指控，趙女反駁，自己是因為工作的緣故認識林女的丈夫，後來受到熱烈追求而陷入情網，「我在刑事程序時已經認罪，也在調解時表達悔意，是她不願意接受，況且她老公是外遇慣犯，她卻選擇縱容、放棄提告，反過來在LINE的動態資料上嘲諷我，最後還要求賠償100萬元，未免太不合理了吧？」

▲趙女承認戀上人夫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

高雄地院法官認為，趙女在刑事庭上被依相姦罪判處3月有期徒刑，可見確實有與林女的丈夫發生性關係，明顯侵害到元配的配偶權，這部分請求賠償並無不妥。

法官接著表示，但林女聲稱因為精神打擊遭到減薪、離職，卻又提不出相關證明，衡量雙方一人是診所助理、一人曾在飲料店工作，考慮到經濟能力、身分、地位以及受到侵害的程度等因素，最後裁定賠償10萬元較為合理，其餘部分駁回。