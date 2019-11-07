綁鐵工假釋期滿4個月又酒駕　10次被抓「零肇事」判1年

▲郭男共有10次酒駕被抓的紀錄。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

37歲的郭姓綁鐵工先前因酒駕被判刑入獄，直到今年2月才假釋期滿，沒想到4個月後又因為酒駕被抓。台南地檢署檢察官認為他前前後後一共有10次酒駕紀錄，卻一直不知悔改，因此希望法官能加重其刑；但台南地院法官認為，他並未肇事，加上家中還有重度身心障礙的弟弟和雙親要扶養，最後判處1年有期徒刑，全案仍可上訴。

檢方主張，郭男在2017年間因為酒駕被判處9月刑期確定，與先前所犯的公共危險案件徒刑接續執行，並在2018年8月31日縮短刑期假釋出獄，直到今年2月假釋期滿，才算完全執行完畢；然而，他卻不知悔改，假釋期滿4個月後再度酒駕，行經永大路三段時因為滿身酒味被巡邏警員攔下，經檢測吐氣所含酒精濃度達每公升0.55毫克。

▲郭男喝完啤酒還騎車外出。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

檢方認為，按照法律規定，5年內再故意犯案則視為累犯，郭男先前已有多次酒駕紀錄，如今再犯，顯然具有特別惡性，且對刑罰反應力薄弱，符合累犯加重之要件，因此希望法官能依法加重其刑，避免再犯。

不過，台南地院法官認為，郭男從2002年至今一共有10次酒駕紀錄，這次被抓吐氣所含酒精濃度高達每公升0.55毫克，可見已經達到茫醉的程度，的確有加重懲處的必要，但考量到他並未肇事，沒有造成他人或是自身的具體損害，犯後也都坦承犯行，家中還有雙親、領有重度身心障礙手冊的弟弟需要照顧，最後僅判處1年有期徒刑，全案仍可上訴。

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