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社會 社會焦點 保障人權

男童玩具槍丟病床嚇到社工　住院爸一句「你說呢」衰吃官司

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記者黃翊婷／新北報導

阿翔（化名）今年7月間因為頸椎問題住院治療，兒子來醫院探望時，隨手將玩具瓦斯槍放在病床旁邊，沒想到卻把前來關心的社工嚇了一大跳，還害老爸吃上官司。不過，新北地院法官經過調查，認為阿翔並沒有恐嚇社工的意思，況且玩具槍也不具有殺傷力，最後裁定無罪。

▲住院,病人,患者,病患,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阿翔在住院問題曾與醫護人員起爭執，才會被認為擺放玩具槍有恐嚇的意思。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

阿翔接受偵訊時表示，瓦斯槍是兒子把玩後放在床上的，「我當時在量血壓，沒有看到，量完社工就進來關心，在那之前我沒有看到槍在那裡」，至於為何會在警詢時供稱是自己把槍放在床上，是因為警方承諾，如果他承認就不會牽扯到兒子，「社工當時有問我是真槍還是假槍，我回答『你覺得呢』，接著很快再補上一句『當然是假的』，我覺得瓦斯槍就是玩具槍，不知道放在床上會讓不知情者心生畏懼」。

而被嚇壞的社工證稱，事發當天是因為護理師說阿翔不願意出院，才會前往了解理由，過程中看到病床上有一把疑似手槍的物品，當下馬上提問「這把是真的還是假的」，對方回答「你說呢」，他繼續追問，「這是你的，要問你」，才得到「這是假的」的回答，「當下看到槍是有點驚嚇。」

▲▼7歲男童遭5歲弟弟誤殺,槍,櫃子。（圖／取自pixabay／示意圖）

▲阿翔兒子覺得玩具槍不好玩，丟在爸爸病床上就跑自己出去閒逛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

阿翔的兒子也出庭證稱，爸爸住院期間他每天都會去陪伴，事發當天剛好是最後一天，爸爸早上出去後帶回來很多玩具，「因為我覺得那把槍不好玩，所以就放到床上，再自己跑出去玩。」

新北地院法官認為，經過新北市警局檢驗，該瓦斯槍不具有殺傷力，可見阿翔聲稱是買給兒子玩的說詞並非虛妄，加上東西是孩子玩一玩隨意放置在床上的，難認有故意恐嚇的意思，雖然檢方認為他涉及恐嚇危害安全罪，但查無其他積極證據，依據「罪證有疑，有利被告」之證據法則，最後裁定無罪，全案仍可上訴。

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