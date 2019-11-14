屏東民宅清晨火警！一家6口獲救「4人已無心跳」　1女到院後死亡

▲屏東內埔民宅清晨火警，一家6口獲救時4人已無呼吸心跳。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣內埔鄉福寧路一處3層樓鐵皮加蓋民宅14日清晨5時許竄出火光，警消獲報後趕抵現場灌救，但由於火勢猛烈、不斷延燒，住宅內一家6口一度受困，直到上午6時許才陸續被警消救出，但其中有4人已經沒有生命徵象。

初步了解，該棟民宅內為李姓男子、李男父母、以及3名孩童6人同住，而火警發生當下猛烈的火勢從1樓開始向上竄燒，李男一家根本無處可逃，待警消搶入火場內救援後，李男（46歲）、李男父親（78歲）、李男母親（72歲）、以及一名孩童（10歲）4人已經沒有呼吸心跳，而另外2名女性則受到輕傷送醫。目前確切起火原因仍待進一步調查釐清。

警消指出，當下搶入火場內救人時，在廁所中發現李男母親、樓梯間處發現李男父親，2人皆已無心跳，而李男則是抱著10歲的女兒倒臥在神明廳處，同樣沒有生命徵象。目前已知其中一名女性傷者送抵屏東基督教醫院時全身燒燙傷嚴重、已經沒有心跳，經搶救後仍然無效，宣告不治死亡。

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