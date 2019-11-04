氣朋友欠錢「肉身擋機車」　台南哥徒手拔鑰匙再搶安全帽

▲陳男用肉身擋車，卻吃上強制罪官司。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台南陳姓男子不滿蘇姓友人借錢未還，今年2月兩人在巷子裡相遇，他一氣之下用肉身擋道，還拔走鑰匙、奪取安全帽，接果挨告強制罪。台南地院法官考量到雙方已經和解，加上陳男患有癲癇等病症，最後判處拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年。

判決書中提到，陳男2019年2月27日晚間9時20分在台南市某巷弄內巧遇蘇男，兩人為了債務問題起爭執，對方拒絕繼續爭吵，於是發動機車準備離開，他見狀立即用身體擋在車前，接著徒手拔取鑰匙，再將安全帽奪走，事情越鬧越大，直到警方到場處理雙方的火氣才漸漸消退。

▲陳男不滿朋友欠錢不還，才會當街發生爭執。（示意圖／123RF，與本案無關）

然而，陳男的行為已經構成以強暴方式妨害蘇男使用機車、自由離開的權利，訊後被檢方依法起訴。台南地院法官認為，縱使蘇男欠錢在先，陳男也不可以不循合法途徑解決糾紛，發生上述事情可見他法治觀念薄弱，應予相當之非難。

法官考量到陳男犯後知錯，也已經與蘇男達成和解，加上患有意識障礙、高血壓危象、癲癇、疑似心因性無力等病症，最後依強制罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年。

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