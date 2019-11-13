　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「小學時以為阿公是爸爸」女兒被放生到嫁人　獲准免養嗜賭父

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼父女、親子。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲李父從女兒出生到長大都沒有負責照顧過。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台南李姓女子從小就是由祖父、伯父、伯母照顧，小時候一度把祖父當成父親，直到上小學才知道不是，2016年間得知真正的父親出車禍，因為收入有限只能給予1000、2000元幫助，考量到自己還有年幼的孩子要扶養，這才決定提告請求法官免除扶養義務，並獲得准許。

判決書中提到，李女自有記憶以來，一直都是受到祖父、伯父一家照顧，因為父親好賭成性，長年不在家中，導致她直到上小學才知道祖父不是「爸爸」；求學期間從幼兒園、小學到國中，生活費和學費都是由祖父支付，就連改嫁的母親也曾透過親戚送來一點生活費，反觀父親，卻連一分一毫都沒有付出過。

▲▼殘疾,身障,輪椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李父現在被安置在養護機構。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

李女就讀高職時，會到堂哥家幫忙工作賺錢，寒暑假期間也會到處去打工，但父親不僅不幫忙，還只會打電話來要錢，「我所得有限，只能匯款1000、2000元」，直到結婚都沒有感受過一絲父愛，「2016年他出車禍，我收到醫院通知有去探視，也拿了幾千元給他的同居人，後來又陸續給了1000、2000元，但現在我沒有收入，孩子也還年幼，才想請求法官免除我對爸爸的扶養義務。」

台南地院法官認為，李父目前安置於養護機構，的確無法維持生活，需要家人照顧，但考量到他從未負起為人父的責任，對於上述指控也均未否認，可見確實是在沒有正當理由的情況下，未盡到對女兒的扶養義務，且情節重大，現在如果反過來要求女兒負起責任照料，顯然有失公平，最後裁定准許女兒的請求，免除扶養義務。

ET快訊
台師大退休教授施正屏失蹤　國台辦證實：從事涉嫌危害國家安全活
竹北吊車大王妻妾美照曝光！「1王4后」六星級極樂共浴..凍齡
12強／不敗金身！張奕連續無失分　破大谷翔平超狂紀錄
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騙有「獨門爆汗」神技強吻女客　按摩師掰：以為她對我有好感

十指緊扣小五女童「我們像家人」　班導兩度躺腿性騷終生不得任教

知名百貨少東淪詐騙集團！深夜裁定羈押禁見　「上銬」畫面曝光

結婚12年老公帶小三滑進摩鐵　正宮躲家裡淚吞親友嘲笑

護理師戀上人夫甜問「摩鐵解決嗎？」　正宮崩潰患精神病求償百萬

帶女友聚餐偷加FM2惡作劇　手賤男「3杯酒互換」慘噴10萬

妻子安胎死！教授花百萬冰屍14年盼洗冤　醫師無罪確定

借1萬元實拿8千元4個月利息1萬5千元　二手車商重利罪判40天　

10歲時父母雙亡...孤苦妹投靠姨丈！10年後回老家過年遭「強硬侵犯」　她崩潰

員工到屏東爬山失聯第4天！找到車子人卻失蹤　台朔重工呼籲山友協尋

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

妻子安胎死！教授花百萬冰屍14年盼洗冤　醫師無罪確定

借1萬元實拿8千元4個月利息1萬5千元　二手車商重利罪判40天　

10歲時父母雙亡...孤苦妹投靠姨丈！10年後回老家過年遭「強硬侵犯」　她崩潰

員工到屏東爬山失聯第4天！找到車子人卻失蹤　台朔重工呼籲山友協尋

辣人妻曖昧已婚男...正宮抓包怒譙！她冷眼反擊「去洗澡了」：妳一輩子當女傭

「小學時以為阿公是爸爸」女兒被放生到嫁人　獲准免養嗜賭父

東港海邊深夜驚傳呼救聲　夫妻夜釣妻落海夫跳下相救…男倖存女不治

賓士酒駕「下橋過彎爆撞」護欄！車頭+右側撞爛全毀　駕駛重傷一度受困

倒塌圍牆壓毀愛車女駕駛傻眼　農會「請勿停車」設太遠賠3.4萬

混凝土車撞砂石車「跑出影分身」瞬間一台變兩台　監視器曝真相

負利率債券規模創歷史新高　亞債有兩大利多支撐後市表現

時力黨「白眼女神」出席民進黨記者會　要跳船了嗎？黃捷：目前沒有！

看完時力不分區名單　柯文哲斷言：黃國昌會被做掉

人妻樓梯口曬內衣！丈夫收衣驚見沾滿「白色液體」氣炸：不是第一次了…

12強／中華隊打碎金廣鉉旅美夢　韓媒：對他打擊太大

12強／美澳戰開打　澳洲開局攻2分先馳得點

Albee帶男友回家壞壞　媽突然回來「神準第六感」活逮

史諾登新書遭大陸刪減　推特怒發文：是對偉大社會尊嚴的侮辱

國台辦緊咬台拒絕「延長春節加班機」　馬曉光：不是很能理解

香港公開賽／王子維決勝局連拿8分　54分鐘退印度首輪過關

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

社會熱門新聞

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

網爆娶越南妻是人蛇　人夫要告了

包偉銘獨子追撞5車7傷　女骨折求償1500萬

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

女教師尬已婚替代役　切結書認：身體上的依賴機會

女童夜間散步遭撞　重摔倒地命危

台南西港傳出工廠火警全力搶救

十指緊扣小五女童　班導終生不得任教

百貨少東淪詐騙集團！裁定羈押禁見　上銬畫面曝

他酒駕見警「狂飆撞人不停」　女騎士全身骨折慘死

每天幫植物人母拍背！鄰嫌吵2年檢舉百次　兒被罰500元

黑熊協會爆性醜聞　學姐留宿猥褻學妹

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

更多熱門

相關新聞

綁鐵工10次被抓　零肇事判1年

綁鐵工10次被抓　零肇事判1年

37歲的郭姓綁鐵工先前因酒駕被判刑入獄，直到今年2月才假釋期滿，沒想到4個月後又因為酒駕被抓。台南地檢署檢察官認為他前前後後一共有10次酒駕紀錄，卻一直不知悔改，因此希望法官能加重其刑；但台南地院法官認為，他並未肇事，加上家中還有重度身心障礙的弟弟和雙親要扶養，最後判處1年有期徒刑，全案仍可上訴。

氣朋友欠錢　台南哥肉身擋機車

氣朋友欠錢　台南哥肉身擋機車

老爸偷吃17歲嫩妹！失聯40年...3子女直接放生

老爸偷吃17歲嫩妹！失聯40年...3子女直接放生

外遇父玩樂40年　包尿布被子女放生

外遇父玩樂40年　包尿布被子女放生

分居妻懷孕流產　夫綠4年藥包打臉

分居妻懷孕流產　夫綠4年藥包打臉

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面