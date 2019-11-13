「小學時以為阿公是爸爸」女兒被放生到嫁人　獲准免養嗜賭父

▲李父從女兒出生到長大都沒有負責照顧過。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台南李姓女子從小就是由祖父、伯父、伯母照顧，小時候一度把祖父當成父親，直到上小學才知道不是，2016年間得知真正的父親出車禍，因為收入有限只能給予1000、2000元幫助，考量到自己還有年幼的孩子要扶養，這才決定提告請求法官免除扶養義務，並獲得准許。

判決書中提到，李女自有記憶以來，一直都是受到祖父、伯父一家照顧，因為父親好賭成性，長年不在家中，導致她直到上小學才知道祖父不是「爸爸」；求學期間從幼兒園、小學到國中，生活費和學費都是由祖父支付，就連改嫁的母親也曾透過親戚送來一點生活費，反觀父親，卻連一分一毫都沒有付出過。

▲李父現在被安置在養護機構。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

李女就讀高職時，會到堂哥家幫忙工作賺錢，寒暑假期間也會到處去打工，但父親不僅不幫忙，還只會打電話來要錢，「我所得有限，只能匯款1000、2000元」，直到結婚都沒有感受過一絲父愛，「2016年他出車禍，我收到醫院通知有去探視，也拿了幾千元給他的同居人，後來又陸續給了1000、2000元，但現在我沒有收入，孩子也還年幼，才想請求法官免除我對爸爸的扶養義務。」

台南地院法官認為，李父目前安置於養護機構，的確無法維持生活，需要家人照顧，但考量到他從未負起為人父的責任，對於上述指控也均未否認，可見確實是在沒有正當理由的情況下，未盡到對女兒的扶養義務，且情節重大，現在如果反過來要求女兒負起責任照料，顯然有失公平，最後裁定准許女兒的請求，免除扶養義務。