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老爸偷吃17歲嫩妹！「失聯40年」再出現...中風又失禁漏尿　3子女直接放生

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲偷吃17歲嫩妹，拋下妻小，直接失聯。（圖／翻攝pakutaso）

記者許凱彰／台南報導

一名台南的歐姓男子40年前偷吃，跟當時工作的17歲女員工生下一名男嬰，隨即拋下妻子以及3名子女，「完全失聯」搬到台南。後來歐男因為腦中風行動不方便，僅靠著每月3628元的老人年金勉強過活，由於需要人照顧、支付醫療費用，對此3名子女提出免除對父親的扶養義務，台南地方法院審理結果出爐。

根據判決書中指出，自歐姓子女年幼至今，歐父40多年來不聞不問，並未盡扶養之責，3兄妹的生活費、教育費都是由不識字的母親身兼3分工承擔，不忍母親辛勞，國中畢業後，便就讀軍校、半工半讀以及外出工作分擔家計。

由於歐父因膀胱無力會失禁，日常必須包尿布，再加上腦中風行動不便、智力退化，雖每月領有3628元的老人年金，加上子女所支付的照護費用，每月還有1萬多可以花用，但如今三兄妹都已成家，還一邊分攤母親的生活花費，無力負擔父親的額外開銷，才決定提告請求免除扶養義務。

▲離婚,監護權,扶養費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲法院審理結果出爐，子女免除對父親的扶養義務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，歐父在婚後主要是在市場擺攤賣鴨肉維生，早上工作，下午便跑去下棋或是到舞廳跳舞，之後開始下債務，甚至搭上了17歲的女員工大搞外遇，還生下一名男嬰，隨後便班到台南，拋下妻子以及3名兒女與家中斷了聯繫。

法官審理後認為，歐父因為腦中風、行動不便又失智，確實需要家人照顧，但她外遇後離家，未盡到對3名子女的扶養義務，另因仍有當初與女員工所生的兒子照顧，若要求3名子女負擔扶養義務，顯然有失公平，因此，最後裁定准許子女們的訴求，判決免除對父親的扶養義務。

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