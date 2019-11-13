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見證元晶太陽能首簽訂團體協約　新北勞工局籲多運用入廠輔導資源

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▲ 見證元晶太陽能首簽訂團體協約 新北勞工局籲多運用入廠輔導資源。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 見證元晶太陽能首簽訂團體協約，新北勞工局籲多運用入廠輔導資源。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

太陽能電池及模組大廠元晶太陽能科技股份有限公司與工會，13日正式簽訂團體協約。雙方於2019年6月爆發勞資爭議後，在新北市產業總工會理事長洪清福、新北市教育人員產業工會理事長鄭建信及新北市勞工局共同協助，並召開多次會議輔導後，勞資雙方於10月中旬達成初步共識，並最終針對會務假、生產獎金、建立內部意見溝通管道等內容簽訂團體協約。

勞工局副局長吳仁煜表示，企業與工會不是只存在對抗關係，透過簽署團體協約保障勞資雙方權益，使雙方彼此緊密結合，成為共同奮鬥的夥伴。協約內容有三個重點，第一是就生產獎金爭議，雙方達成共識，並於團體協約中明定不就生產獎金發動爭議行為；第二是明確會務假申請規範，避免衍生認定准駁爭議；第三針對輪班津貼爭議，雙方同意先行擱置爭議靜待法院判決定讞。此次團協的簽署，也宣告雙方勞資關係由衝突對立轉為和諧合作。

▲ 見證元晶太陽能首簽訂團體協約 新北勞工局籲多運用入廠輔導資源。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 元晶太陽能首簽訂團體協約。

新北市產業總工會洪清福理事長表示，元晶工會屬於運動型工會，在數年勞資協商過程中進行諸多動員，以展現勞工團結權。透過上級工會和許多工運人士的協助斡旋、談判，總算化解了雙方的不信任，敵對，互告、抗爭。訂定團體協約不但是勞工運動與企業理性經營間的平衡，也是工會長遠發展必經的過程。未來也將持續協助提升會員勞動權益及勞動條件的相關談判。

勞工局表示，新北市今年已有景文科技大學、臺灣菸酒股份有限公司新北營業處、聲寶股份有限公司及元晶太陽能科技股份有限公司等4家企業、學校與工會簽訂團體協約，呼籲本市尚未簽訂團體協約之事業單位或有意進行團體協商之工會，可多運用「入廠輔導及協助勞資雙方簽訂團體協約實施計畫」所提供協商技巧、專業諮詢、撰寫草案、陪同協商等資源，共創勞資雙贏。

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