國小女教師尬上已婚替代役　切結書認「身體上的依賴機會」元配氣歪

▲已婚的替代役與國小女老師發生婚外情被大老婆發現。（示意圖／視覺中國CFP）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名方姓國小女老師在任職期間，在學校認識一位服替代役的趙男，不管對方已婚，仍持續與偷情，讓待產的趙男妻子發覺，甚至女老師簽下的切結書也被發現，上頭她承認「我一直找機會找你，傳訊息、吃飯、要求載我出去…主動造成心理上身體上的依賴機會」，法官認定方女侵害配偶權，判賠5萬元。

判決書指出，趙男與大陸籍妻子在2016年結婚，2017年趙妻來台灣待產時，無意間發現了方女簽下的切結書，才揭發丈夫婚外情；趙女不滿丈夫在她坐月子期間要求她離開台北，讓她無法接受到丈夫照顧，配偶權受到侵害，求償120萬元。

在國小擔任老師的方女向法官表示自己的行為確實不妥，也因此才會簽下切結書「我一直找機會找你，傳訊息、吃飯、要求載我出去…主動造成心理上身體上的依賴機會」等語，但裡面內容並非全都是事實，且即使有踰矩行為，時間也相當短暫，認為120萬求償過高。

新北地院法官依照方女所寫切結書，認定方女確實介入趙男婚姻，影響趙妻配偶權，因此判賠5萬元，全案仍可上訴。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►快訊／板橋17歲少年疑開槍自戕 母返家驚見兒倒臥床鋪血泊



►影／62歲三寶婦「吞24張罰單」 無照連闖紅燈氣呼呼問警：抓我幹嘛



►越級打怪！疑行車糾紛阿伯棍棒砸貨車嗆「下來」 網友警告：千萬別還手