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樹林開心農場栽種友善竹筍　新北青農吳文雄實踐食農教育

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▲ 樹林開心農場栽種友善竹筍 新北青農吳文雄實踐食農教育。（圖／新北市農業局提供）

▲ 樹林開心農場栽種友善竹筍，新北青農吳文雄實踐食農教育。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市樹林區大棟山上的開心農場，除了有適合鮮食的綠竹筍和甜龍筍、用於燉滷的桂竹筍，還有麻竹等品種。農場主人吳文雄施肥鬆土毫不馬虎，細心照料下的好筍，已成為無數道桌上佳餚。自幼幫忙父親栽筍的青農吳文雄早就身懷絕技，返鄉繼承父業時更把機械科學與農業結合，自製省工機械，讓採收加工變得好方便。

農業局長李玟表示，新北市推動「友善田園區域計畫」，輔導農友申請慈心基金會「綠色保育標章」，目前已有63位農友取得標章，加入不施化肥與化學農藥的友善耕作行列。吳文雄也在2019年10月取得標章，並以領角鴞為保育標的。

▲ 樹林開心農場栽種友善竹筍 新北青農吳文雄實踐食農教育。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北青農吳文雄實踐食農教育。

經由新北市農業局的輔導，吳文雄正以友善農友身份申請小型農機與有機質肥料補助，就是要讓消費者手上的農產品高品質又有保障，他也透露，許多稀有野生動物在此現蹤，而且不只生態得到友善對待，騎車和登山的民眾行經農場，吳文雄也用滿滿元氣給他們加油。

吳文雄負責栽培、妻子李芬琴負責行銷，一起打造這片田地，除了竹筍，紮實的黑木耳、鮮甜的栗南瓜以及養生的洛神花酵素，都是這片土地的禮物，好客的吳文雄除了平時帶著民眾體驗竹筍栽培加工過程，客人只要提早預約，還能呼朋引伴到此享用豐盛的竹筍料理桌菜。

從樹林山佳火車站健走約需1小時，車程也只需13分鐘就能抵達，歡迎民眾攜伴前往，一同實踐全民食農教育。開心農場客棧竹筍餐與田間體驗預約請洽吳文雄：0986-334-547。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 樹林開心農場栽種友善竹筍 新北青農吳文雄實踐食農教育。（圖／新北市農業局提供）

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