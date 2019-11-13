▲ 分階段軍事訓練申請15日截止，大四畢業即服役完畢線上填選軍種。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

為方便役男提早生涯規劃，凡就讀國內外專科以上學校，83至91年次出生之役齡男子，皆可申請分階段軍事訓練，利用連續2年的暑假期間，分期完成4個月的常備兵役軍事訓練，大四畢業就能同時服役完畢，申請期限只到15日下午5時，想要2020年暑假就開始服役的役男，請儘早至新北市役男大亨ONLINE完成線上申請作業。

民政局長柯慶忠表示，暑期分階段常備兵役軍事訓練自2012年實施，分階段軍事訓練不僅讓在學役男更彈性運用暑假時間，完成軍事訓練後，畢業即可立即進入職場或出國唸書。長年在國外念書的役男，也可利用暑假返台當兵，避免因為兵役問題影響後續求學規劃。今年更首次開放4個月軍事訓練役男不用抽軍種籤，直接由役男線上填選想要的軍種，有意願的役男務必把握時間報名。

柯慶忠說，為讓役男更瞭解分階段如何申請及服役，民政局同仁也將網友意見整理後自製短片，告訴大家當兵如何分期付款，把畢業後當兵和分階段服役的優缺點一次性統整。畢業後當兵的優點是一次解決，缺點是應屆畢業生暑假畢業後，平均等當兵的時間要3至6個月，等當兵期間很多生涯規劃無法進行；分階段服役的優點是畢業後即可就業或出國進修。

民政局提醒，一旦申請分階段軍事訓練役，必須在規定的2個暑假完成，僅有不可抗力因素才可申請延徵。同時，每位役男僅能選擇1個梯次及軍種，線上資料經確認送出後不得再更換申請梯次及軍種，申請日期只到11月15日下午5時止，有意願的役男請把握時間報名。

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