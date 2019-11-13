▲ 林口銀光復能咖啡館開幕，侯友宜：4年內打造16家「有FU長照站」。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市林口區銀光咖啡館暨照管中心12日盛大開幕，市長侯友宜出席揭牌表示，林口銀光咖啡館結合物理治療、職能治療及營養師專業，提供輕鬆閒適的療癒環境，讓長輩與被照顧者喘息舒緩，更給予長者專業的長照諮詢與復能運動，透過一站式長照服務可預防衰弱、延緩老化，讓新北市長輩活得健康又快樂。

侯友宜表示，林口銀光咖啡館為新北市第3家「有FU長照站」，整合社區長照資訊、居家照顧、瑞齡學堂等服務，有效延緩長者衰弱期並提供復能運動專業諮詢，未來4年內將打造16家「有FU長照站」，不僅是咖啡館，也是茶棧、書屋，提供溫暖親民長照服務，讓長輩開心融入社區。

▲ 林口銀光復能咖啡館開幕。

「光畫一個九宮格去踩，就可以訓練腳的肌耐力，針對不同肌肉群，也有設計不同的運動方式」。侯友宜興奮地說。在林口銀光咖啡館，市長在專業治療師的指導下，體驗專為長輩設計的復能運動器材，這套引自國外的科技運動器材，讓長輩感受身體不同肌群的退化程度，經常訓練可預防身體素質衰弱。

此外，侯友宜也在現場化身一日咖啡師，由退休熟齡咖啡老師指導手沖咖啡分享長輩，在悠閒舒服的空間裡，彼此輕鬆聊天喝咖啡，共度悠閒美好時光，市長鼓勵大家一起走入銀光咖啡館，讓這裡成為青銀交誼的最佳場所。

衛生局表示，林口銀光咖啡館由專業職能治療師、物理治療師及營養師，結合認證的主廚與咖啡師提供服務，兼具復建、健身及閱覽功能，不僅陪伴照顧社區長者，更安排多元有趣的職能活動，豐富長輩生活，歡迎長輩帶著小朋友，一同享受美好的下午茶時光。

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