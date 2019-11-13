兄妹害怕亂倫曝光勒死2親生兒　倖存4孩淚訴：希望他們被關300年

▲兄妹擔心亂倫關係曝光，就謀害6名小孩。（圖／翻攝自Facebook／South Yorkshire Police）

記者李振慧／綜合報導

英國一對同母異父的兄妹，因為擔心他們的亂倫關係會曝光，竟然殘忍對自己所生的小孩下手，活活勒死14歲與13歲兒子，還在飲料中下藥，想要謀害其他4名小孩。本案近來開庭，存活的孩子們傷心控訴，他們希望父母能被判入獄300年。

這起事件發生在南約克郡的謝菲爾德市(Sheffield)，35歲女子巴拉斯(Sarah Barrass)與37歲哥哥馬欽(Brandon Machin)今年5月23日在家中，分別用繩索企圖勒死14歲兒子布雷克(Blake)與13歲兒特里斯坦(Tristan)，再用黑色塑膠袋套頭悶死，2者的死亡時間僅相距12分鐘，並對其餘13歲以下年幼孩子下藥，之後將人泡在浴缸中想要淹死他們，幸好最後沒有成功。

法庭資料顯示，巴拉斯從10幾歲開始與馬欽發生性關係，雖然一起生下6子，對外卻展現自己只是個單親媽媽，由於害怕亂倫真相曝光後，社會局會奪走他們的孩子，竟然決定自己來殺死他們。

2人被捕後，馬欽把責任推到巴拉斯身上，表示這一切全是對方的主意。巴拉斯則表示，「他們必須死，我寧願殺死他們再自殺，也不要把孩子讓給別人。我可以賜給他們生命，也可以奪走它。」

本案12日開庭時，倖存孩子們的心碎聲明在法庭上被宣讀，雖然他們現在受到很好的照顧，但父母的行為已在他們心中留下陰影，其中1名孩子甚至擔心自己以後也會變成殺人犯，他們強烈希望法官能判決父母被關300年。2名被告最後則被判處至少35年徒刑。

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