美批港警暴力、英籲各方冷靜！耿爽：同樣的事發生　你們的警察如何處置

▲耿爽抨擊美英等國暴露出他們的虛偽面目。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

針對美英等國譴責香港最新暴力事件中，警方不合理使用致命武力等行為，並呼籲各方冷靜一事，中國外交部發言人耿爽12日強調，類似的事件發生在美國和英國時，他們的警察是如何處置的？發表這些言論的美國政府官員不具名，「恐怕是自己都不好意思具名吧」。

中國外交部12日的例行記者會上，有記者問及耿爽「美政府不具名高官稱，美方譴責香港最新暴力事件中不合理使用致命武力的行為，香港警方和市民都有責任降低和避免暴力衝突；英國首相府表示，敦促各方保持冷靜和克制，英首相支持和平抗議的權利，希香港當局找到解決問題的途徑。」

▲香港1111「三罷行動」中，多區爆發衝突。（圖／路透）



耿爽對此指出，影片清楚的顯示11日的衝突中，「暴徒襲警在先，警方完全是在依法處置，孰是孰非，一目了然」，他相信無論在任何國家，有人搶奪警察的槍械，攻擊或威脅警察，都是絕不允許的，也必然會受到警方的強力反制。「我想問問美國和英國的官員，類似的事件發生在美國和英國時，他們的警察是如何處置的？」

此外，香港昨天還發生了一起「暴徒將一名公開表達反對意見的平民點燃的事件」，耿爽反問，如果真像美英所稱的那樣反對暴力、呼籲克制，「他們為什麼不對這種攻擊普通平民的行為予以嚴厲譴責？」他又批，「美英此次的貌似公允再次暴露出他們的是非不分和虛偽面目，他們的口頭正義也再次暴露出他們的雙重標準和別有用心。」

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