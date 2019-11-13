睡到一半充電手機突然爆炸　22歲男被燒成焦黑當場慘死

▲充電手機爆炸，男子慘被炸死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度奧里薩邦(Odisha)近來發生不幸意外，一名22歲男子晚上睡在正在充電的手機旁，結果突然發生爆炸，被發現時整個人已被燒得焦黑、當場慘死。警方目前無法確定爆炸發生的詳細時間，已將遺體送去驗屍，希望能找出原因。

事件10日晚間發生在奧里薩邦的帕拉得普市(Paradip)，來自納耶加爾區(Nayagarh) 蘭布爾村(Ranpur)的工人普拉丹(Kuna Pradhan)，過去2個月來都在帕拉得普市建造寺廟，事發時他因為工作到深夜，便直接睡在工地裡的一處房內，沒想到正在的充電手機突然爆炸。

11日凌晨5時，另外3名也睡在工地現場的工人，因為發現房內傳來濃煙前去查看，目睹遺體已被燒得焦黑的普拉丹，胸口上還放置了一個正在充電的手機，便立即報案。警方表示，他們已將遺體送去屍檢，並且派遣科學鑑識小組在現場調查，等到報告出爐後將會有進一步的行動。

A man died after his phone exploded while charging in Odisha's Paradip area.

(@iamsuffian)https://t.co/09V7InbvYL — India Today (@IndiaToday) November 11, 2019

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