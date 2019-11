支氣管卡20公分根狀血塊！男病患背痛求醫驚「4病痛纏身」　家屬同意放手

▲該名68歲的病患最終不治身亡。(示意圖/Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

倫敦一名64歲男子日前因背痛就診,結果被醫生診斷出肺部裡有長達8英吋(20.32公分)的根狀血塊,同時罹患大腸直腸癌及心臟感染。醫師團隊雖然立刻開刀,最後仍因男子太過虛弱,無法繼續下去,在家屬同意下移除生命維持器。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,帝國學院保健國民保健署信托 (Imperial College Healthcare NHS Trust)公布男子肺部血塊的照片,指出病患當初來到醫院時,抱怨背痛又發燒,全身不舒服,很快就被診斷出低血壓。

由於病患就診期間肺部機能迅速衰退,醫生趕緊安排他進加護病房進行檢查,發現他患有肺血栓栓塞症(pulmonary thromboembolism,PTE),肺部周圍與胸腔之間有異物和液體。手術團隊抽出男子胸腔內的液體數分鐘後,男子突然大量咳血。

經過支氣管鏡檢查,手術團隊發現男子的支氣管裡原來卡著超大的根狀血塊,情況嚴重到肺部必須外部加壓才能繼續呼吸。手術醫師卡夫蘭(Charles Coughlan)在《英國醫學期刊》(BMJ Journals)寫道,由於血塊隨著支氣管形狀成行,又長達20公分,必須摘除病患支氣管才有辦法移除。

儘管支氣管移除後男子的呼吸立刻得到改善,但情況仍然危急,而且男子心臟瓣膜先前已經接受過移植,加上大腸直腸癌纏身,當時身體已經太過虛弱,無法再進行手術。醫生在家屬的同意下,最終關掉了男子的生命維持器。

Doctors pull 20cm blood clot from man's lungs - after it moulded to block his airways https://t.co/OW2brlMuGc