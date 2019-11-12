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支氣管卡20公分根狀血塊！男病患背痛求醫驚「4病痛纏身」　家屬同意放手

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▲▼男子,男性,醫院,生病,背痛,診斷,就醫。（示意圖／Pixabay）

▲該名68歲的病患最終不治身亡。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

倫敦一名64歲男子日前因背痛就診，結果被醫生診斷出肺部裡有長達8英吋（20.32公分）的根狀血塊，同時罹患大腸直腸癌及心臟感染。醫師團隊雖然立刻開刀，最後仍因男子太過虛弱，無法繼續下去，在家屬同意下移除生命維持器。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，帝國學院保健國民保健署信托 （Imperial College Healthcare NHS Trust）公布男子肺部血塊的照片，指出病患當初來到醫院時，抱怨背痛又發燒，全身不舒服，很快就被診斷出低血壓。

由於病患就診期間肺部機能迅速衰退，醫生趕緊安排他進加護病房進行檢查，發現他患有肺血栓栓塞症（pulmonary thromboembolism，PTE），肺部周圍與胸腔之間有異物和液體。手術團隊抽出男子胸腔內的液體數分鐘後，男子突然大量咳血。

經過支氣管鏡檢查，手術團隊發現男子的支氣管裡原來卡著超大的根狀血塊，情況嚴重到肺部必須外部加壓才能繼續呼吸。手術醫師卡夫蘭（Charles Coughlan）在《英國醫學期刊》（BMJ Journals）寫道，由於血塊隨著支氣管形狀成行，又長達20公分，必須摘除病患支氣管才有辦法移除。

儘管支氣管移除後男子的呼吸立刻得到改善，但情況仍然危急，而且男子心臟瓣膜先前已經接受過移植，加上大腸直腸癌纏身，當時身體已經太過虛弱，無法再進行手術。醫生在家屬的同意下，最終關掉了男子的生命維持器。

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