惡男手提妻子頭顱趴趴走3小時！　女兒目睹媽媽無頭屍體躺在房內

▲男子用斧頭斬首妻子後,竟然提著對方的頭顱趴趴走。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦近來發生一件駭人案件,一名男子將妻子斬首後,竟然把對方頭顱放進罐子裡,就這樣提著對方的頭顱在外步行3小時,誇張行徑讓員警也受到驚嚇,目前正在調查造成慘案的原因。

事件發生在北方邦西南部的亞格拉市(Agra),33歲男子巴格爾(Naresh Baghel)與29歲妻子德維(Shanti Devi)結婚將近15年,一共育有3名女兒與1名兒子,11日卻發生砍人命案。14歲大女兒佩亞爾(Payal)當日上午6時30分報案,她告訴警方,她與弟妹透過門縫看到,爸爸把媽媽的無頭屍體鎖在房間裡面。

警方正準備前往案發現場了解情況時,就接到報案,巴格爾竟然提著妻子的頭顱出現在公共場合,當他正想要把對方的頭從罐子中掏出來時引發恐慌,後來就被交警逮捕。

警方表示,事發前一晚,巴格爾曾因為賭博與酗酒問題,與德維大吵了一架,事發時4名孩子都在睡夢中,不過巴格爾否認是因為賭博問題吵架,反而指控是因為對方有外遇,但警方認為此說法可信度不大。

消息人士則透露,巴格爾因為把錢都花在喝酒,導致家裡經濟陷入困難,目前都是靠他的父親達斯(Thakur Das)幫忙接濟。警方目前已在現場找到犯案用的斧頭,將進一步調查事發原因。

