惡男手提妻子頭顱趴趴走3小時！　女兒目睹媽媽無頭屍體躺在房內

▲男子用斧頭斬首妻子後，竟然提著對方的頭顱趴趴走。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦近來發生一件駭人案件，一名男子將妻子斬首後，竟然把對方頭顱放進罐子裡，就這樣提著對方的頭顱在外步行3小時，誇張行徑讓員警也受到驚嚇，目前正在調查造成慘案的原因。

事件發生在北方邦西南部的亞格拉市(Agra)，33歲男子巴格爾(Naresh Baghel)與29歲妻子德維(Shanti Devi)結婚將近15年，一共育有3名女兒與1名兒子，11日卻發生砍人命案。14歲大女兒佩亞爾(Payal)當日上午6時30分報案，她告訴警方，她與弟妹透過門縫看到，爸爸把媽媽的無頭屍體鎖在房間裡面。

警方正準備前往案發現場了解情況時，就接到報案，巴格爾竟然提著妻子的頭顱出現在公共場合，當他正想要把對方的頭從罐子中掏出來時引發恐慌，後來就被交警逮捕。

警方表示，事發前一晚，巴格爾曾因為賭博與酗酒問題，與德維大吵了一架，事發時4名孩子都在睡夢中，不過巴格爾否認是因為賭博問題吵架，反而指控是因為對方有外遇，但警方認為此說法可信度不大。

消息人士則透露，巴格爾因為把錢都花在喝酒，導致家裡經濟陷入困難，目前都是靠他的父親達斯(Thakur Das)幫忙接濟。警方目前已在現場找到犯案用的斧頭，將進一步調查事發原因。

Agra: Man beheads wife after argument over his drinking, gambling habits https://t.co/9i1FU85xs6 — TOI Cities (@TOICitiesNews) November 11, 2019

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