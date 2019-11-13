總統票投宋楚瑜？柯文哲未正面回應：會祝福他

▲柯文哲。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者陳家祥／台北報導

親民黨13日上午11時30分在台北市長榮飯店舉行「2020總統大選布局」記者會，黨主席宋楚瑜將在會中宣布第5度參與總統大選。對此，過去與宋楚瑜交好的台北市長柯文哲表示，「參政是每個人的權利，我們還是祝福」，並贈言「勇往直前」，喊話宋既然要做就努力去做。至於是否會支持宋？柯未正面回答，僅說「反正我們都會祝福」。

對於宋楚瑜參選一事，柯文哲13日上午出席南門市場中繼市場開幕典禮後受訪表示，會送花籃給宋，「有有有有，今天早上還在討論要寫什麼，我記得最後是寫勇往直前」，喊話宋既然要選就勇往直前。柯笑說，想不出更好的，「我叫媒體組說寫個要放在宋的字條上，寫不出來，只好自己寫勇往直前」。

而鼓勵宋楚瑜勇往直前，是否會擔心變成第三勢力互打？柯文哲坦言，多多少少都會，不過不要緊，參政是每個人的權利，我們還是祝福。

至於郭台銘麾下大將劉宥彤、蔡沁瑜，傳出將列入親民黨不分區名單，是否會覺得郭在「雙押寶」？柯說，自己還是亞當斯密的信徒，每個人都做他最有利的事，合起來就是國家最大利益；柯表示，人活在世界上本來就不可能100分，就是在現有的條件下做最大的努力，「剩下最後60天，盡量做」。

談到宋楚瑜的參選，柯文哲說，宋楚瑜是認為，與其讓兩個候選人這樣，不如他出來，他有一個話語權可以說明很多事情導正很多事情，至少把國民的注意力拉回應該注意的地方。

「他認為說，目前的選舉都太沒有在討論政策、沒有在討論該討論的東西」，柯文哲說，現在總統大選已經進入垃圾時間，互相丟泥巴垃圾時間，也不是好方法，所以他願意用他一個不是很有私心的人的角度，比較以台灣全體利益的角度，利用總統大選機會講一些話，或是說來把兩個候選人稍微拉到比較正道上，「我聽一聽，也是有道理」。

柯文哲也透露，雙方已經聊過，聊得當下宋楚瑜便親自告知會參選2020總統。至於有沒有當場表達支持？柯表示，「我沒有這樣講啦，我說既然要做就努力去做」，反正都會祝福。媒體追問，總統票是否會會投給宋楚瑜？柯說，「奇怪，離選舉還60天問人家這個投票要秘密投票」。

