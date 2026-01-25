快訊／屏東龍港大橋驚傳女子墜橋　1小時後尋獲已成冰冷遺體

▲屏東龍港大橋一名女子墜橋身亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣新園鄉龍港大橋今(25日)下午4時01分驚傳意外！一名 年約60歲女性從橋上墜落，消防局獲報緊急派遣新園、崁頂、東港、枋寮分隊及第三大隊，共計6車、2艇、1無人機及11警消前往搶救，並在下午5時14分尋獲，惟女子已明顯死亡、未送醫，詳細案情還有待進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995