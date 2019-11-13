藍營不分區名單「太誇張」　林昶佐籲：反思國民黨價值是什麼

▲林昶佐、洪慈庸接受周玉蔻廣播節目專訪。（圖／翻攝自周玉蔻撞新聞，下同）

記者張乃文／台北報導

各政黨2020不分區立委名單部分出爐，而國民黨完整名單曝光後，引發外界不少議論。無黨籍立委林昶佐、無黨籍立委洪慈庸認為，所有人都要反思到國民黨的價值是什麼？他們也直呼，「國民黨太誇張、出乎意料的糟糕」。

林昶佐及洪慈庸13日接受名嘴周玉蔻的廣播節目專訪。提到各黨不分區名單，洪慈庸說，目前以時代力量的名單來說，若是傳統的時力支持者應該是感到滿意的，而立委黃國昌排名第四對時力的政黨支持度「有某種程度上的加分」，被認為是時力的精神指標，但如果黃國昌未被列入，大家反而會覺得時力泡沫化。

談到國民黨的曝光名單，林昶佐則表示，以香港目前的局勢來說，所有人都要反思到「國民黨的價值是什麼？」它本來沒有價值、或是模糊，但光是放前警大教授葉毓蘭在第一名就已經清楚表態了，「她是支持中國大陸的送中條例」。

林昶佐說明，國民黨總統參選人韓國瑜在選舉過程中，對香港這一題從一開始就站在對立面，到後來盡量想辦法講得模糊，但現在國民黨將葉毓蘭放在不分區第一名，「有什麼好模糊？大家都懂了」。

而國民黨主席吳敦義的不分區名單排名第八，林昶佐及洪慈庸先是笑了一下，並說，「他真的很想列又不講出來」。洪慈庸直言，這個名單列出來，年輕人應該投不下去，「國民黨太誇張」、「出乎意料的糟」。她認為，這份名單不吸引年輕人之外，感覺是「為了鞏固基本盤」。相較之下，洪慈庸說，時力在公平正義、環保的議題上，對於年輕或是中產比較有吸引力。

另外，民眾黨的不分區名單將市府顧問蔡壁如放在第一名，林昶佐說，可能是台北市長柯文哲之前說的，「讓柯文哲意志進到國會」但他覺得，這種想法對民主、國會生態不是很好，若自己的意志想進入國會，自己選就好，「放另一個代言人，他的主體性在哪？」

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