LIVE／「韓張配」後首出擊！韓國瑜、馬英九同框談能源　號召知識藍歸隊

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜宣布和前行政院長張善政搭配競選後，13日首度北上，針對能源政策與前總統馬英九一起舉行記者會「同框打蔡」，號召知識藍歸隊，《ETtoday筋斗雲》粉絲專頁全程直播。

張善政是馬英九任內滿意度最高、不滿意度最低的行政院長，對於韓張組合，馬英九願意全力輔選，主動邀約韓國瑜出席記者會。根據國政顧問團發出的採訪通知，民進黨錯誤的能源政策將為國家帶來巨大的經濟損失，台灣每位民眾都將被迫承受電價上漲、物價齊揚的苦果。蔡政府所訂下目標，不僅小英做不到，人民更吃不消。

「蔡英文走錯了路，韓國瑜來導正！」國政顧問團13日下午於台大醫院國際會議中心召開記者會，包括前總統馬英九、國政顧問團副總召杜紫軍，能源專家陳立誠、王明鉅與會，共同為台灣的能源政策把脈，揭穿蔡政府欺騙人民的謊言，韓國瑜也將提出專業務實的作法，為台灣的能源政策找到正確方向，吸引知識藍歸隊。

▲馬英九日前替韓國瑜站台致詞遭韓粉噓下台。（資料照／記者李毓康攝）

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