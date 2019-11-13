挺李佳芬！孫大千批潘文忠「史上最好笑政客」：中文程度這麼低能？

▲教育部長潘文忠。（圖／教育部提供）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬日前提到，現在國小三年級教「肛交」、六年級教「性高潮」，引發爭議。教育部長潘文忠對此表達沉痛抗議，強調這些內容在國小課本裡都沒有。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千13日批評，這些活寶們真的是「史上最好笑的政客」，「不用把自己的中文程度搞到這麼低能吧？」

孫大千透過臉書批評，這些活寶們真的是「史上最好笑的政客」，就算再怎麼「去中國化」，「也不用把自己的中文程度搞到這麼低能吧？」

孫大千提出4點澄清，第一，李佳芬的發言是在質疑，為什麼課綱或是教材中沒有的誇張內容，有一些老師可以在課堂上講授？「潘文忠居然是拿出現行中、小學教科書來翻閱，表示『都沒有這些內容』。這根本就是『牛頭不對馬嘴』。」

孫大千說，第二，明明就有一堆新聞針對部分老師在教授性平教育的偏差內容進行報導，甚至家長會也公開抗議。「潘文忠竟然可以硬拗，批評李佳芬『在公開場合傳遞來源不明的資訊』，和『惡意污衊了第一線性平教育工作者』。這根本就是『睜著眼說瞎話』。」

孫大千提到，第三，韓國瑜形容「蔡賴配」如同「武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人無法齊心」。這只是用普羅大眾耳熟能詳的故事來比喻蔡賴兩人，彼此各有想法，無法團結。「民進黨的民代居然也可以扭曲抹黑為『嚴重歧視女性』。這根本就是『欲加之罪，何患無辭』。」

最後，孫大千批評，有這樣的部長和民代，難怪台灣民眾對於國家的未來充滿憂慮。「與其把韓國瑜送性平會，這群活寶們不如考慮去報名國語日報社的『國語加強班』吧！」

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